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۱۴ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۶

مدیر جهاد کشاورزی قرچک:

میزان تغییر کاربری غیرمجاز در قرچک صفر است

میزان تغییر کاربری غیرمجاز در قرچک صفر است

قرچک-مدیر جهاد کشاورزی قرچک گفت: با توجه به نظارت روزانه و مستمر در اراضی کشاورزی و باغات شهرستان قرچک، جرم تغییر کاربری غیرمجاز در این شهرستان به صفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف کریمیان گفت: با توجه به نظارت روزانه، مستمر و گشت اکیپ بازرسی در سطح اراضی کشاورزی و باغات شهرستان قرچک، جرم تغییر کاربری غیرمجاز در این شهرستان صفر است.

وی ادامه داد: از سال ۹۴ و سه ماه سال ۹۵ هیچگونه تغییر کاربری گزارش نشده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک عنوان کرد: خوشبختانه قانون در شهرستان قرچک به درستی اجرا می شود و همین امر سبب به صفر رسیدن میزان تغییر کاربری در شهرستان شده است.

کریمیان متذکر شد: از سال ۹۲ تا سال ۹۳ و ۹۴، حدود ۱۵ تا ۲۰ هکتار (۷۰ مورد) تخریب داشته ایم.

کد مطلب 3703408

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