میزان تغییر کاربری غیرمجاز در قرچک صفر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی اشرف کریمیان گفت: با توجه به نظارت روزانه، مستمر و گشت اکیپ بازرسی در سطح اراضی کشاورزی و باغات شهرستان قرچک، جرم تغییر کاربری غیرمجاز در این شهرستان صفر است.

وی ادامه داد: از سال ۹۴ و سه ماه سال ۹۵ هیچگونه تغییر کاربری گزارش نشده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قرچک عنوان کرد: خوشبختانه قانون در شهرستان قرچک به درستی اجرا می شود و همین امر سبب به صفر رسیدن میزان تغییر کاربری در شهرستان شده است.

کریمیان متذکر شد: از سال ۹۲ تا سال ۹۳ و ۹۴، حدود ۱۵ تا ۲۰ هکتار (۷۰ مورد) تخریب داشته ایم.