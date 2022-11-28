جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی راه‌اندازی سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در اردبیل اظهار کرد: تمهیدات لازم برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی در استان اردبیل با جدیت اجرایی و در کمترین زمان ممکن با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

وی با بیان اینکه باید تمام توان و تلاش خود را برای دستیابی به اهداف مورد نظر به کار بگیریم، افزود: حوزه اراضی و املاک به علت ارزش بالا همواره برای افراد سوداگر و قانون‌شکن و فرصت‌طلب، جذابیت داشته است که روش‌های اجرایی و بعضاً عدم شفافیت در ضوابط و سازوکارها و نواقص متعدد موجب شده است زمینه‌های مختلفی برای بروز انواع مفاسد اقتصادی در این حوزه شکل بگیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از راه‌اندازی سامانه مدیریت پنجره واحد از رونمایی این سامانه الکترونیکی تا پایان امسال خبر داد و گفت: پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یک راهکار کلیدی جهت پیشگیری و مقابله با زمین‌خواری و پیشگیری از تصرفات اراضی و تغییر کاربری غیرمجاز است.

آفاقی بیان کرد: این سامانه با استفاده از ظرفیت تصاویر ماهواره‌ای، هرگونه تغییر و تحول در عرصه زمین را به صورت هوشمند شناسایی و ضمن تطبیق با نقشه‌های موجود به سازمان متولی گزارش خواهد داد که سازمان مربوطه نیز موظف خواهد بود گزارش تغییر را در اسرع وقت پیگیری و نتیجه را مبنی بر مجاز یا غیرمجاز بودن در سامانه ثبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی با اشاره به اثرات این سامانه در زمینه پیشگیری از تخلفات و جرایم و تسریع در خدمت‌رسانی به مردم از اجرایی شدن این برنامه استقبال و آمادگی خود را برای رونمایی از پنجره واحد اعلام کردند.