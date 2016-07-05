ترانزیت داخلی از گمرکات استان ۶۳ درصدافزایش یافت

ناظر گمرکات استان و مدیر گمرک زاهدان درگفتگوبا خبرنگارمهر گفت: کالاهایی نظیر برنج، کنجد و چتایی به وزن ۶۷ هزار و ۸۷۹ تن و با ارزش ۷۳ میلیون و ۹۹۹ هزار و۵۴۵ دلار در ۳ ماه اول امسال از گمرکات این استان از طریق ترانزیت داخلی جابه جا شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ با افزایش ۶۳ درصدی در وزن و از نظر ارزش با افزایش ۳۱ درصدی روبه رو بوده است.

طاهره هامون نورد اظهار کرد: صادرات از گمرکات و بازارچه های مرزی استان در ۳ ماه اول امسال با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۱۴ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۱۲ درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال میزان صادرات به وزن ۴۵۱ هزار و۵۱۴ تن به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۳۲۳ هزارو۴۹۸ دلار رسیده که در این مدت مصالح ساختمانی (سیمان)، قیر، تخم گشنیز، سیب درختی و محصولات شیمیایی وسایل صنعتی صادر شده است.

ناظرگمرکات استان گفت: از ابتدای امسال واردات از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی استان به وزن ۸۳ هزار و۲۳۶ تن و ارزش ۱۶۷ میلیون و ۴۹۰ هزار و۹۴۶ دلار رسیده است.

هامون نورد بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد واردات کالا به استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۴ درصدی در وزن و افزایش ۲۱ درصدی در ارزش روبه رو بوده و اقلامی مانند برنج خوراکی، دام، نخود، پارچه، لوازم یدکی خودرو، کالاهای صنعتی و خانگی از این طریق وارد استان شده است.

ناظر گمرکات استان و مدیر گمرک زاهدان خاطرنشان کرد: کالاهایی نظیر پارچه، برنج، حبوبات، تایر، کشنده و لوازم مستعمل به وزن ۲۱۶ هزارو۵۱۷ تن و ارزش ۵۸۶ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۷۱ دلار نیز از گمرکات این استان از طریق ترانزیت خارجی حمل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش ۱۶ درصدی در وزن روبه رو بوده و از نظر ارزش ۱۰ درصد کاهش داشته است.