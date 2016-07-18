به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵، با محوریت موضوعات ذیل برگزار می گردد:
۱. مبانی نظری و مفهومی
ـ رویکردهای نظری به نظم و امنیت در غرب آسیا؛
ـ رویکردهای فرانظری به نظم و امنیت در غرب آسیا؛
ـ روششناسی مطالعات امنیت و نظم در غرب آسیا؛
ـ تحول تاریخی مفهوم امنیت در غرب آسیا؛
ـ مبانی تغییر؛
- مبانی مفهومی و نظری غرب آسیا.
۲. ماهیت نظم منطقهای نوظهور
ـ ویژگیها و مختصات نظم نوظهور؛
ـ الگوهای نظم امنیتی در غرب آسیا (امنیت دستهجمعی، موازنه قدرت، کنسرت، هژمونی، همگرایی و ...)
ـ پیشرانها و روندهای راهبردی و نوظهور منطقهای؛
ـ ویژگیها و مختصات بینظمی کنونی، مناقشات قدیمی، و اتحادهای جدید؛
ـ پسابرجام و چشمانداز منطقهای ایران.
۳. قدرتهای فرامنطقه ای و نظم منطقهای
ـ آمریکا و منطقه (میراث اوباما و دولت بعدی آمریکا، آمریکا و خلیج فارس، آمریکا و داعش، چالشها و تضادهای سیاست خاورمیانهای آمریکا و ...)؛
ـ اروپا و منطقه (اتحادیه اروپا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و یونان)؛
ـ روسیه و منطقه (روسیه و ترکیه، روسیه و سوریه، روسیه و ایران، روسیه و شورای همکاری، روسیه و کردها و ...)؛
ـ چین و منطقه (راه ابریشم جدید، چین و ایران، چین و شورای همکاری، چین و سوریه، چین و مصر و ...)؛
ـ هند و منطقه؛
ـ الگوهای رقابت و همکاری قدرتهای بزرگ در منطقه.
۴. قدرتهای منطقهای و نظم منطقهای
ـ ترکیه و منطقه؛
ـ عربستان و منطقه (یا شورای همکاری و منطقه)؛
ـ رژیم صهیونیستی و منطقه؛
ـ مصر و منطقه؛
ـ الگوهای رقابت و همکاری قدرتهای منطقهای.
۵. چالشها و فرصتهای منطقهای
ـ چالشهای امنیتی سخت؛
ـ چالشهای اجتماعی ـ سیاسی؛
- چالش دولت ملی در غرب آسیا؛
ـ چالشهای ژئوپلیتیکی؛
ـ چالشهای زیستمحیطی؛
ـ چالشهای ایجاد ثبات منطقهای؛
ـ رقابت قدرتهای فرامنطقهای و منطقهای.
۶. مسائل نوظهور و نظم امنیتی خاورمیانه
ـ افراطگری مذهبی و تروریسم (داعش، الگوهای جدید جهاد سلفی، دایاسپورا و جنبشهای جهادی، القاعده در برابر داعش و غیره)؛
ـ بیداری اسلامی (دستاوردها و شکستها، نقش و مسئولیتهای بازیگران منطقهای و فرامنطقهای، نقش و مسئولیتهای بازیگران محلی)؛
ـ بازیگران فروملی؛
ـ دولتهای ورشکسته (سوریه، یمن، و عراق)؛
ـ مسئله کردی؛
ـ خلع سلاح هستهای؛
ـ امنیت انسانی؛
- روندهای نظامی در غرب آسیا.
۷. اقتصاد سیاسی بینالملل و نظم نوظهور منطقهای
ـ پیامدهای اقتصادی ـ سیاسی منطقهای نظم نوظهور؛
ـ پیامدهای اقتصادی ـ سیاسی فرامنطقهای نظم نوظهور؛
ـ انرژی و نظم منطقهای غرب آسیا؛
ـ پسابرجام و اقتصاد منطقهای.
۸. آینده نظم منطقهای غرب آسیا
ـ غرب آسیا در قرن ۲۱: معماری منطقهای درحال ظهور؛
ـ غرب آسیا: سناریوهای احتمالی؛
ـ امنیت جامع در خاورمیانه در حال ظهور؛
ـ زمینههای آتی همکاری (اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی)؛
ـ مناقشات آتی (مناقشات بر سر آب، منابع انرژی، مناقشات فرامرزی قومی ـ فرهنگی، مناقشه رژیم اسراییل با فلسطین، و مناقشات ارضی)؛
ـ درکهای امنیتی و همکاری در غرب آسیا.
۹. ایران و نظم نوظهور منطقهای
ـ روابط ایران و قدرتهای بزرگ و نظم منطقهای؛
ـ روابط ایران و قدرتهای منطقهای و نظم منطقهای؛
ـ راهبرد ایران در قبال نظم منطقهای؛
ـ نظم مطلوب منطقهای ایران؛
ـ ایران و کشورهای همسایه؛
ـ هژمونی منطقهای ایران: چالشها و فرصتها.
۱۰. معماری نظم امنیتی غرب آسیا
لازم به ذکر است که مهلت ارسال چکیده ها (دو صفحه) ۱۳۹۵/۵/۱۵ است و اعلام نتایج ارزیابی این چکیده ها در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱صورت خواهد گرفت. مهلت ارسال مقاله کامل نیز تا تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ خواهد بود.
علاقه مندان می توانند چکیده های خود را به آدرس hamayesh@tisri.org ارسال نمایند.
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