به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی «نظم امنیتی منطقه ای در غرب آسیا» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۵، با محوریت موضوعات ذیل برگزار می گردد:

۱. مبانی نظری و مفهومی

ـ رویکردهای نظری به نظم و امنیت در غرب آسیا؛

ـ رویکردهای فرانظری به نظم و امنیت در غرب آسیا؛

ـ روش‌شناسی مطالعات امنیت و نظم در غرب آسیا؛

ـ تحول تاریخی مفهوم امنیت در غرب آسیا؛

ـ مبانی تغییر؛

- مبانی مفهومی و نظری غرب آسیا.

۲. ماهیت نظم منطقه‌ای نوظهور

ـ ویژگی‌ها و مختصات نظم نوظهور؛

ـ الگوهای نظم امنیتی در غرب آسیا (امنیت دسته‌جمعی، موازنه قدرت، کنسرت، هژمونی، همگرایی و ...)

ـ پیشرانها و روندهای راهبردی و نوظهور منطقه‌ای؛

ـ ویژگی‌ها و مختصات بی‌نظمی کنونی، مناقشات قدیمی، و اتحادهای جدید؛

ـ پسابرجام و چشم‌انداز منطقه‌ای ایران.

۳. قدرت‌های فرامنطقه ای و نظم منطقه‌ای

ـ آمریکا و منطقه (میراث اوباما و دولت بعدی آمریکا، آمریکا و خلیج ‌فارس، آمریکا و داعش، چالش‌ها و تضادهای سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا و ...)؛

ـ اروپا و منطقه (اتحادیه اروپا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، ایتالیا و یونان)؛

ـ روسیه و منطقه (روسیه و ترکیه، روسیه و سوریه، روسیه و ایران، روسیه و شورای همکاری، روسیه و کردها و ...)؛

ـ چین و منطقه (راه ابریشم جدید، چین و ایران، چین و شورای همکاری، چین و سوریه، چین و مصر و ...)؛

ـ هند و منطقه؛

ـ الگوهای رقابت و همکاری قدرت‌های بزرگ در منطقه.

۴. قدرت‌های منطقه‌ای و نظم منطقه‌ای

ـ ترکیه و منطقه؛

ـ عربستان و منطقه (یا شورای همکاری و منطقه)؛

ـ رژیم صهیونیستی و منطقه؛

ـ مصر و منطقه؛

ـ الگوهای رقابت و همکاری قدرت‌های منطقه‌ای.

۵. چالش‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای

ـ چالش‌های امنیتی سخت؛

ـ چالش‌های اجتماعی ـ سیاسی؛

- چالش دولت ملی در غرب آسیا؛

ـ چالش‌های ژئوپلیتیکی؛

ـ چالش‌های زیست‌محیطی؛

ـ چالش‌های ایجاد ثبات منطقه‌ای؛

ـ رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای.

۶. مسائل نوظهور و نظم امنیتی خاورمیانه

ـ افراط‌گری مذهبی و تروریسم (داعش، الگوهای جدید جهاد سلفی، دایاسپورا و جنبش‌های جهادی، القاعده در برابر داعش و غیره)؛

ـ بیداری اسلامی (دستاوردها و شکست‌ها، نقش و مسئولیت‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، نقش و مسئولیت‌های بازیگران محلی)؛

ـ بازیگران فروملی؛

ـ دولت‌های ورشکسته (سوریه، یمن، و عراق)؛

ـ مسئله کردی؛

ـ خلع ‌سلاح هسته‌ای؛

ـ امنیت انسانی؛

- روندهای نظامی در غرب آسیا.

۷. اقتصاد سیاسی بین‌الملل و نظم نوظهور منطقه‌ای

ـ پیامدهای اقتصادی ـ سیاسی منطقه‌ای نظم نوظهور؛

ـ پیامدهای اقتصادی ـ سیاسی فرامنطقه‌ای نظم نوظهور؛

ـ انرژی و نظم منطقه‌ای غرب آسیا؛

ـ پسابرجام و اقتصاد منطقه‌ای.

۸. آینده نظم منطقه‌ای غرب آسیا

ـ غرب آسیا در قرن ۲۱: معماری منطقه‌ای درحال ظهور؛

ـ غرب آسیا: سناریوهای احتمالی؛

ـ امنیت جامع در خاورمیانه در حال ظهور؛

ـ زمینه‌های آتی همکاری (اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی)؛

ـ مناقشات آتی (مناقشات بر سر آب، منابع انرژی، مناقشات فرامرزی قومی ـ فرهنگی، مناقشه رژیم اسراییل با فلسطین، و مناقشات ارضی)؛

ـ درک‌های امنیتی و همکاری در غرب آسیا.

۹. ایران و نظم نوظهور منطقه‌ای

ـ روابط ایران و قدرت‌های بزرگ و نظم منطقه‌ای؛

ـ روابط ایران و قدرت‌های منطقه‌ای و نظم منطقه‌ای؛

ـ راهبرد ایران در قبال نظم منطقه‌ای؛

ـ نظم مطلوب منطقه‌ای ایران؛

ـ ایران و کشورهای همسایه؛

ـ هژمونی منطقه‌ای ایران: چالش‌ها و فرصت‌ها.

۱۰. معماری نظم امنیتی غرب آسیا

لازم به ذکر است که مهلت ارسال چکیده ها (دو صفحه) ۱۳۹۵/۵/۱۵ است و اعلام نتایج ارزیابی این چکیده ها در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱صورت خواهد گرفت. مهلت ارسال مقاله کامل نیز تا تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱ خواهد بود.

علاقه مندان می توانند چکیده های خود را به آدرس hamayesh@tisri.org ارسال نمایند.