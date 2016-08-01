تاسیس کریدور جدید تا پایان ۲۰۱۶/توسعه روابط حمل و نقلی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد مسیر موازی به اروپا برای کامیونهای ایرانی یکی از موضوعاتی است که از چندسال قبل در دستور کار دولت قرار گرفته بود تا موازی با مسیر کشور ترکیه، مسیر دیگری هم برای عبور کامیون های ایرانی وجود داشته باشد. به همین دلیل کریدور خلیج فارس-دریای سیاه پیشنهاد داده شود و میان ۶ کشور مورد بررسی قرار گرفت.
کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان در این کریدور قرار گرفته اند و مطابق با آخرین مذاکرات قرار شده که کامیون های این ۶ کشور از این کریدور عبور کنند. همچنین در این مدت با همکاری وزارت امور خارجه ویزای گرجستان برای اتباع ایرانی لغو شد تا تردد رانندگان در این مسیر راحت تر انجام گیرد.
براین اساس، از سال گذشته تاکنون مسئولان این ۶ کشور چندین دیدار داشتند تا موانع موجود تاسیس این کریدور را برطرف کنند که به گفته مسئولان این کریدور تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی رسما به امضا میرسد.
کریدور جدید ترانزیتی ایران - جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان - دریای سیاه - بلغارستان - یونان، مسیری است که کامیونهای ایرانی میتوانند با عبور از این کشورها به دریای سیاه رسیده و پس از آن با کشتی های رو - رو به بلغارستان و سپس یونان بروند، همچنین کامیونهایی که قصد سفر به ایتالیا را داشته باشند، میتوانند از بنادر جنوبی یونان دوباره با کشتی رو - رو به ایتالیا برسند.
تردد روزانه ۴۰۰ کامیون میان ایران و کشور آذربایجان
در این رابطه محمدجواد عطرچیان در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت کریدور خلیج فارس-دریای سیاه، گفت: این کریدور حمل و نقلی که میان ۶ کشور ایران، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، بلغارستان و یونان توافق شده تاپایان سال ۲۰۱۶ میلادی به امضای ۶ کشور میرسد.
وی با بیان اینکه تفاهم نامهها میان ۶ کشور به امضا رسیده است، افزود: روزانه ۲۰۰ کامیون از ایران به سمت آذربایجان میرود و همین تعداد هم از سمت آذربایجان به سمت ایران میآید و ارتباط حمل و نقلی مناسبی میان کشورهای عضو وجود دارد.
مدیرکل تعرفه و ترانزیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اینکه رئیس جمهور هفته آینده به کشور آذربایجان سفر میکند، اظهار داشت: در این سفر چندین قرارداد برای توسعه روابط تجاری به امضا میرسد که به توسعه روابط دو کشور میانجامد.
عطرچیان با بیان اینکه در اجلاسی که یکماه قبل برای کریدور خلیج فارس -دریای سیاه برگزار شده بود، هر ۶ کشور پذیرفتند که در این کریدور حضور داشته باشند، اظهار داشت: مشکلی در تاسیس این کریدور وجود ندارد و همه کشورها موافق با آن هستند.
