اجرای رزمایش بازسازی عملیات ثامن الائمه در آبادن

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله شهبازی ظهر امروز سه شنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس آبادان گفت: هفته دفاع مقدس تداعی کننده دوران پر امید و پر حماسه ای است که در آن شاهد رقم خوردن رشادتها و فداکاریهایی بودیم که رزمندگان اسلام برای حفظ ناموس و وطن خود خلق کردند.

وی افزود: در آن سالها، دنیای استکبار که دشمنی سیاسی و فرهنگی به عنوان مهمترین هدف اش بود، سعی در خاموشی شعله های پر امید انقلاب داشت، به طور قطع کسانی که در آن سالها حضور داشتند در ذهن خود بزرگان و عزیزانی را که جان شیرین خود را فدای انقلاب و وطن کردند را به یاد دارند.

شهبازی با ذکر خاطره ای از دورانی که در مدارس شعارهای استکبار ستیزی داده می شد، اظهار کرد: به یاد دارم زمان، وصیت نامه یکی از شهدا با این مضمون که «اگر دنیا ما را محاصره نظامی کند، فرزند محرم هستیم و اگر محاصره اقتصادی کند فرزند رمضانیم» در صف های صبحگاهی مدارس خوانده می شد، نشان از غرور جوانان غیور آن سالها داشت، جوانانی که با آن افکار، امروز در تلاش برای خلق فرهنگ مقاومت اقتصادی هستند.

فرماندار آبادان با اشاره به پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان افزود: واقعه شیرین شکست حصر آبادان در آن سالها سبب شکوفایی استعدادهای فراوان و ایجاد شور و نشاط سیاسی شد، پس از این پیروزی بود که انتخابات باشکوه ریاست جمهوری برگزار و طی آن مقام معظم رهبری با انتخاب مردم عهده دار سمت ریاست جمهوری کشورمان شدند.

شهبازی اظهار کرد: مصمم هستیم که واقعه شکوهمند عملیات ثامن الائمه که سبب شکست حصر آبادان از چنگال حزب بعث عراق شد را در آبادان و در محل یادمان شهید تندگویان بازسازی شود. بنده و همکارانم به عنوان مجموعه دولت خود را مکلف می دانیم تا برای پاسداشت هفته دفاع مقدس، بازسازی رشادتهایی که در عملیات ثامن الائمه به انجام رسید، کمک کنیم.

وی بر هر چه باشکوهتر برگزار شدن آئین های خاص هفته دفاع مقدسو به ویژه پنجم مهر سالروز شکست حصر آبادان تاکید کرد.