احياگري ديني امام موسي صدر منحصر بفرد است

به گزارش خبرگراري "مهر" به نقل از ايكرو، در ابتداي اين مراسم، علي‌اصغر محمدخاني، دبير شوراي سازمان گسترش زبان و ادبيات فارسي، پس از معرفي كلّي امام موسي‌صدر، به برخي از ويژگي‌هاي فكري او پرداخت و گفت: نوانديشي امام موسي‌صدر در حوزه فقه و فرهنگ و گفتگوي اديان، يكي از تأثيرگذارترين منابع برحوزه‌هاي مختلف بشري بوده است. او گفت: يكي از كارهاي اوليه ايشان تأسيس مجلّه مكتب اسلام بود كه تأثير قابل توجهي بر نسل‌هاي مختلف گذاشت.

وي محورهاي مهم انديشه و دستاوردهاي امام‌موسي صدر را اين گونه برشمرد:

1- بازسازي هويت و انسجام و عزت تاريخي شيعيان؛

2- پرچمداري حركت گفتگوي اديان و تقويت مذاهب در لبنان؛

3- تأسيس جامعه مقاوم لبناني در مقابل تجاوزات اسرائيل و توجه به معنويت، عدالت، خردورزي و تأكيد برگفتگو.



در ادام جلسه، مهندس مهدي فيروزان، مديرعامل شهر كتاب مركزي كه تنظيم، تدوين و انتشار آثار امام موسي‌صدر را در كارنامه خود دارد، به برخي از خصوصيات فردي وي اشاره كرد و گفت: او انساني جستوگر، با دغدغه و بسيار علاقمند به انسان، فارغ از هر دين و نژادي است. وي افزود: امام موسي صدر پس از اتمام دروس حوزوي، به تحصيل در رشته اقتصاد پرداخت؛ چون او مي‌خواست تلفيقي بين دين و معرفت ايجاد كند.

فيروزان به توصيفي كه يكي از بزرگان مسحيت به نام اسقف فرانس كوئينز، اسقف اعظم دانمارك، از امام موسي‌صدر دارد اشاره كرد و گفت: وقتي كه از اسقف فرانس درباره لبنان پرسيدند، او گفت: من تاريخ لبنان را به دو دوره تقسيم مي‌كنم: تاريخ قبل از امام موسي صدر و تاريح امام موسي صدر.

وي امام‌موسي صدر را به عنوان كسي كه توانسته بين آموزه‌هاي وحياني و يافته‌هاي علمي پيوند ايجاد كند، معرفي كرد و گفت: نقش امام موسي صدر به عنوان مصلحي كه توانست در فاصله‌اي كوتاه در لبنان (حدود 18 تا 19 سال)، پيوندي بين شريعت و حقيقت ايجاد نمايد و اين پيوند را در صحنه عمل نيز پياده كند، بسيار قابل توجه است.

فيروزان افزود: به تعبير امام موسي صدر، جامعه لبنان جامعه‌اي است كه اگر در جغرافياي زمين، كشوري كه آن همه تنوع طوايف داشته باشد، وجود نداشت، مصحلت انسان ايجاد مي‌كرد كه چنين كشوري را ايجاد كند.

در ادامه اين نشست، مهدي محقق، استاد برجسته ادبيات و علوم انساني، ضمن بيان چگونگي آشنايي خود با امام موسي صدر اظهار داشت كه امام موسي صدر درباره آزادي، انديشه و تساهل و تسامح در دين، بسيار تأمل مي‌كرد. وي افزود كه امام موسي صدر عقيده داشت كه بايد تفرقه با اديان مختلف را كنار بگذاريم و بايد اسلام را با كيفيتي كه براي همه دنيا جاذبه داشته باشد معرفي كنيم و در اين راستا بايد به دشمن نيز گوش دهيم تا بتوانيم با او وارد مناظره شويم. دكتر محقق در ادامه گفت: امام موسي صدر بر آن بود كه سنت را با مدرنيته پيوند دهد.

در پايان اين نشست، دكتر عبدالله نصري، استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي، به معيار و ميزان بودن امام موسي صدر اشاره كرد و گفت: به ندرت مي‌توان عالمي را مثال زد كه مجموعه او صافي را كه در متون ديني ديده مي‌شود، دارا باشد.

وي با بيان برخي از ويژگي‌هاي منحصر به فرد امام موسي صدر گفت: او از بُعد عمل (فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي) اهميت داد؛ همچنين آشنايي و همسو بودن او با مقولات مدرن و تلاش او براي وارد كردن مقولات مدرن در حيات معرفتي مسلمانان، حائز اهميت است.

وي ادامه داد: ارزشي كه امام موسي صدر براي آزادي قائل است و اعتقاد به اينكه محروم كردن مردم از فرصت‌ها، مغاير با آزاديشان است، بخشي از مختصات فكري او را تشكيل مي‌دهد.

او در ادامه به برخي از ويژگي‌هاي آثار امام موسي‌صدر اشاره كرد و افزود: در آثار او، وحدت اديان و مشتركات و گفتگوي اديان به چشم مي‌خورد. وي براي اصلاح معرفت ديني مسلمانان و نيز ارائه تصويري صحيح از دين اسلام، بسيار تلاش كرد.

عبدالله نصري گفت: موسي صدر با تأكيد بر مسئله سازگاري اسلام با مقتضيات زمان، اعتقاد داشت: ما به عنوان كساني كه از دين دفاع مي‌كنيم، بايد بتوانيم توانمندي دين را با سازگاري زمان تبيين كنيم.

امام موسي صدر ضمن تعريف خاصي كه از عالم ديني دارد، بر اين باور است كه عالم ديني بايد از مرز‌هاي عقيده دفاع كند و نبايد مرعوب شود و بايد نسبت معرفت ديني را با مقولاتي چون آزادي و حق تبيين كند. به عقيده او بايد به آسيب‌شناسي جامعه ديني توجه داشت. او معتقد است كسي كه دغدغه دين را دارد، بايد به نيازهاي انسان نيز توجه كند.

دكتر نصري اظهار داشت: امام موسي صدر نگاه جالبي به مقوله ايمان دارد و معتقد است ايمان بايد تحرك‌زا باشد و عاملي بر فائق آمدن بر رنج‌هايمان . به نظر وي ايمان بايد در زندگي عينيت داشته باشد و نمي‌تواند جداز متن زندگي باشد.

عبدالله نصري در پايان، با آرزوي شناخت هر چه بيشتر امام موسي صدر و بهره‌مندي از الگوي تفكر ايشان به سخنان خود خاتمه داد.