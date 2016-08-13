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۲۳ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۶

نماینده بعثه رهبری در خراسان شمالی:

مردم از برکات و آثار ویژه راهپیمایی عظیم اربعین استفاده کنند

مردم از برکات و آثار ویژه راهپیمایی عظیم اربعین استفاده کنند

بجنورد- نماینده بعثه مقام معظم رهبری در حج وزیارت خراسان شمالی راهپیمایی عظیم اربعین را در راستای ارتقاء فرهنگ دینی ومعرفت حسینی دانست و گفت: مردم از برکات و آثار این راهپیمایی استفاده کنند.

حجت‌الاسلام محمدرضا ابوالفضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته حج اظهار کرد: سال گذشته مراسم اربعین حسینی با حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر از مسلمانان و شیعیان در کربلای معلی و در امنیت کامل برگزار شد که امیدواریم این مراسم امسال نیز با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود.

وی با اشاره به تهدیدات داعش تصریح کرد: با حضور قدرتمند جمهوری اسلامی در تامین امنیت مراسم اربعین، امسال نیز این مراسم با شکوهتر از سال گذشته و به کوری چشم دشمنان اسلام برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ابوالفضلی اظهار امیدواری کرد که مردم استان بتوانند با ثبت نام برای شرکت در این راهپیمایی عظیم، از برکات معنوی و آثار سفر اربعین و حضور در کربلای معلی استفاده کنند.

وی از محرومیت زائران بیت الله الحرام به مکه مکرمه به دلیل ممانعت سعودی ها، اظهار تاسف کرد و گفت: امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد راهپیمایی عظیم بقیع در مدینه منوره، مانند راهپیمایی اربعین حسینی در کربلای معلی باشیم.
 

کد مطلب 3739458

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