مردم از برکات و آثار ویژه راهپیمایی عظیم اربعین استفاده کنند

حجت‌الاسلام محمدرضا ابوالفضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته حج اظهار کرد: سال گذشته مراسم اربعین حسینی با حضور بیش از ۲۰ میلیون نفر از مسلمانان و شیعیان در کربلای معلی و در امنیت کامل برگزار شد که امیدواریم این مراسم امسال نیز با شکوه و عظمت بیشتری برگزار شود.

وی با اشاره به تهدیدات داعش تصریح کرد: با حضور قدرتمند جمهوری اسلامی در تامین امنیت مراسم اربعین، امسال نیز این مراسم با شکوهتر از سال گذشته و به کوری چشم دشمنان اسلام برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام ابوالفضلی اظهار امیدواری کرد که مردم استان بتوانند با ثبت نام برای شرکت در این راهپیمایی عظیم، از برکات معنوی و آثار سفر اربعین و حضور در کربلای معلی استفاده کنند.

وی از محرومیت زائران بیت الله الحرام به مکه مکرمه به دلیل ممانعت سعودی ها، اظهار تاسف کرد و گفت: امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد راهپیمایی عظیم بقیع در مدینه منوره، مانند راهپیمایی اربعین حسینی در کربلای معلی باشیم.

