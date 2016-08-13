رسیدگی به پرونده های کلان، باندی و سریالی در اولویت پلیس آگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مقیمی با اشاره به ۳ اولویت پلیس آگاهی مبنی بر آموزش، مبارزه با سرقت و قاچاق کالا اظهار کرد: این پلیس دبیری دو قرارگاه تشدید مقابله با قاچاق و سرقت را بر عهده داشته و باید از ظرفیت ایجاد شده در بحث مسئول سازی رده های درون سازمانی و برون سازمان بهره برد.

وی در ادامه با اشاره به کارکردهای اداره تشخیص هویت ناجا افزود: تشخیص هویت باید در مسیر به روز و علمی شدن حرکت کند و قانع به وضع موجود نباشد.

رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه پشتیبانی علمی ادارات مقابله ای باید در دستور کار باشد، بیان کرد: تشخیص هویت به عنوان بازوی توانمند پلیس آگاهی نباید دچار روزمرگی شود.

سردار مقیمی با اشاره بر لزوم توجه جدی به علل و انگیزه در وقوع جرم اضافه کرد: در راستای آسیب شناسی وقوع جرم در این حوزه و کاهش رفتارهای پرخطر باید از نظرات نخبگان و صاحب نظران در حوزه های مختلف بهره برد.

وی با اشاره به پیگیری جدی و مستمر پرونده های سرقت مطرح کرد: رویکرد در اولویت قرار دادن پرونده های کلان بسیار ضروری است و هم چنین باید به هرچه سریعتر به نتیجه رساندن پرونده های باندی و سریالی توجه ویژه شود، استرداد اموال به مالباختگان و برخورد با مالخران در سیر رسیدگی به پرونده های سرقت نیز حائز اهمیت است چراکه استرداد اموال در واقع ارائه عملکرد مطلوب این پلیس است.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر لزوم توجه به خانواده شهدا و جانبازان ناجا خاطرنشان کرد: بهره مندی از دانش و تجربه پیشکسوتان نیز مسیر رسیدن به موفقیت ها را هموار می کند. باید از همه بسترها و ظرفیت ها در راه رسیدن به اولویت ها استفاده کرد.

وی گفت: هرچند تعامل و همراهی دستگاه های مسئول در تحقق برنامه های اولویت دار پلیس آگاهی لازم است اما همه کارکنان این پلیس باید تمرکز و انگیزه خود را مضاعف کنند.