به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیامی به رئیس‌جمهور اندونزی ضمن همدردی با زلزله‌زدگان این کشور از آمادگی ایران به منظور ارسال کمک‌های بشردوستانه خبر داد.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پرابوو سوبیانتو

رئیس‌جمهور محترم اندونزی

وقوع زمین‌لرزه شدید در شرق اندونزی و جان‌باختن و مجروح شدن جمعی از مردم آن کشور، موجب تألم خاطر شد.

اینجانب مراتب همدردی و تسلیت صمیمانه خود را به جناب‌عالی، دولت و ملت دوست اندونزی، به‌ویژه خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیده، ابراز می‌دارم.

در این شرایط دشوار، ضمن اعلام آمادگی برای هرگونه کمک های امدادی و درمانی، از خداوند متعال برای جان‌باختگان این حادثه تلخ، رحمت و مغفرت برای مجروحان شفای عاجل و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم و امیدوارم هر چه سریع تر شاهد بازگشت ثبات و آرامش به مناطق آسیب‌دیده باشیم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران