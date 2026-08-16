جزئیات رایزنی فرستاده ترامپ با رهبران حماس در مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع فلسطینی در گفتگو با الجزیره اظهار داشت که دیدار «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با هیأت حماس در قاهره، پس از بیش از دو ساعت مذاکره به پایان رسید. در این دیدار « نیکولای ملادینوف»، نماینده عالی «شورای صلح» برای غزه نیز حضور داشت.

کوشنر در این دیدار اطمینان داد که ترامپ مصمم به پیشبرد طرح خود دربارهٔ نوار غزه است و بر عزم واشنگتن در این مسیر تأکید کرد.

هیأت حماس نیز در این نشست، به طور کامل موارد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه را به اطلاع کوشنر رساند و تأکید کرد که این جنبش هرگونه اقدام جدیدی را که از پیش تضمین نکند اسرائیل با آن موافق است، رد می‌کند.

بر اساس این گزارش، کوشنر به هیأت حماس اعلام کرد که آمریکا با هرگونه طرح برای کوچاندن ساکنان غزه مخالف است. وی همچنین خاطرنشان کرد که خلع سلاح گروههای مسلح، از دیدگاه ترامپ، گامی اساسی و مقدم بر هر اقدام دیگری در غزه است.

کوشنر در ادامه، ادغام حماس در روند سیاسی را تنها پس از خلع سلاح کامل، ممکن دانست و تأکید کرد که واشنگتن پس از خلع سلاح، مسیر سیاسی فراگیری را در غزه پیش خواهد برد که هیچیک از طرفها را کنار نگذارد.

وی در عین حال به هیأت حماس توصیه کرد که روی نتایج انتخابات اسرائیل حساب باز نکند؛ چرا که اسرائیل در قبال پرونده نوار غزه موضعی واحد دارد.