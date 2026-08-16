https://mehrnews.com/x3cPyD ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ کد مطلب 6918585 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ امروز میدانها روایتگر حضور اقوام مختلف است شیروان_تجمعات شبانه شاهد حضور اقوام و زبانهای مختلف اما با نیت مشترک حضور آگاهانه و وحدتآفرین است. دریافت 15 MB کد مطلب 6918585 کپی شد مطالب مرتبط موکب عشاقالرضا (ع)شیروان برای لحظاتی میزبان مسیر عشق است نمایش پهپادهای شاهد در تجمع شبانه مردم شیروان چهاردهمین یادواره شهدای محله شهرک ولیعصر برگزار شد میدانداری مردم دیار گروس در اجتماع شبانه حماسه تمامناشدنی حضور مردم شیروان ادامه دارد برچسبها تجمع مردمی شیروان آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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