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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

امروز میدان‌ها روایتگر حضور اقوام مختلف است

امروز میدان‌ها روایتگر حضور اقوام مختلف است

شیروان_تجمعات شبانه شاهد حضور اقوام و زبان‌های مختلف اما با نیت مشترک حضور آگاهانه و وحدت‌آفرین است.

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کد مطلب 6918585

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