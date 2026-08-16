گاوبانگی مرال نیازمند حفاظت متفاوت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی برنامه‌های حفاظتی فصل گاوبانگی مرال با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجتماعی در حفاظت از حیات‌وحش اظهار کرد: جامعه علمی، بخش غیردولتی و جوامع محلی نباید تنها برای اجرای تصمیمات فراخوانده شوند، بلکه باید در شناسایی مسائل، تصمیم‌سازی، اجرای برنامه‌ها و ارزیابی نتایج حضور مؤثر داشته باشند.

وی افزود: جامعه محلی و فعالان محیط زیست بخشی از ظرفیت دانشی و اجتماعی نظام حفاظت هستند و مشارکت آنها می‌تواند توان حفاظتی را افزایش دهد، هرچند این مشارکت جایگزین مسئولیت‌های قانونی دولت نخواهد شد.

مدیرکل حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، فصل گاوبانگی را یکی از مقاطع حساس چرخه زیستی مرال عنوان کرد و گفت: گاوبانگی تمام برنامه حفاظت از مرال نیست، بلکه بخش فصلی و عملیاتی یک راهبرد بلندمدت برای حفاظت از این گونه محسوب می‌شود.

کنعانی ادامه داد: در این دوره باید علاوه بر افزایش مراقبت، نوع حفاظت نیز متناسب با شرایط تغییر کند و گشت‌ها، پایش‌ها، تجهیزات و هماهنگی میان نیروها بر اساس نیازهای مناطق حساس ساماندهی شود.

وی با بیان اینکه هدف نهایی برنامه‌های حفاظتی باید کاهش تهدیدها باشد، تصریح کرد: تعداد نیروها، گشت‌ها و گزارش‌های میدانی، ابزار حفاظت هستند و معیار اصلی موفقیت، فراهم شدن شرایط مناسب برای عبور طبیعی و کم‌خطر مرال از این مرحله حیاتی است.

کنعانی در پایان گفت: تجربه حفاظت از مرال در فصل گاوبانگی می‌تواند برای سایر گونه‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد و لازم است در کنار شناسایی مناطق ارزشمند، زمان‌های حساس چرخه حیات گونه‌ها نیز شناسایی و برای حفاظت از آنها برنامه‌ریزی شود.

در این نشست که با حضور نمایندگان استان‌های مازندران، گلستان، گیلان و سمنان برگزار شد، وضعیت پهنه‌های حساس مرال، نحوه تبادل اطلاعات و هشدارهای میدانی، هماهنگی نیروهای حفاظتی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و تشکل‌های غیردولتی مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران همچنین بر استمرار همکاری و تبادل اطلاعات میان استان‌های دارای زیستگاه مرال در طول فصل گاوبانگی تأکید کردند.