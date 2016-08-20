به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری عناصر متواری تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

با توفیق الهی و عنایت حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، متعاقب ضربه به تیم تروریستی تکفیری در غرب کشور در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ۹۵، با پیگیری های اطلاعاتی به عمل آمده سایر عناصر متواری گروه، شناسایی و در تاریخ ۹۵/۵/۲۸ دستگیر شدند.

همچنین در اقدام مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروهای جان بر کف قرارگاه نجف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سایر مخفیگاه ها و دپوی گروه شناسایی و مقادیر قابل توجهی کیت و ریموت های الکترونیکی، سلاح کلاش، سلاح ام ۶ آمریکایی، نارنجک، کمربند و جلیقه انفجاری، چاشنی الکتریکی و وسایل ساخت بمب و وسایل مرتبط که برای اقدامات تروریستی در داخل کشور مخفی شده بود کشف شد.