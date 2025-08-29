جزئیات شناسایی و کشف کارگاه مواد منفجره در ایرانشهر+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی سخنگوی پلیس گفت: در مبارزه با تروریست‌هایی که در ۲۸ صفر (پنج روز قبل) باعث شهادت ۵ نیروی پلیس استان سیستان و بلوچستان در منطقه دامن شده بودند؛ کارگاه تولید موادمنفجره و جلیقه انتحاری گروهک تروریستی جیش الظلم در چاه جمال ایرانشهر شناسایی و کشف شد.

وی گفت: در بازرسی و پاکسازی تکمیلی از محل‌های اختفای این تروریست‌ها، تعداد ۶۴ عدد چاشنی الکتریکی دست ساز، ۲۴ عدد گیرنده ریموت، ۵ عدد نارنجک دستی و ۲ عدد نارنجک ۴۰ میلی متری، ۵ کیلو مواد منفجره دست ساز، ۱۱ عدد ریموت الکتریکی از راه دور، ۲ عدد جلیقه شب رنگ، ۱۴۰ متر فتیله انفجاری، یک عدد بمب دست ساز آماده انفجار و مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.

به گفته سردار منتظرالمهدی در عملیات روز گذشته هم هشت عامل تروریستی شناسایی و خنثی شدند.