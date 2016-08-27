ساخت و تجهیز ۳۷ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اورژانس شهری دیر با با ۲ کد عملیاتی با حضور استاندار و مسئولان استان و شهرستان دیر به بهره برداری رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر در حاشیه آیین بهره برداری از پایگاه اورژانس شهری دیر در گفتگو با خبرنگار مهر در دیر با تبریک هفته دولت دولت گفت: این پایگاه با ۲ کد عملیات و اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی به بهره برداری رسید.

ایرج بیژنی افزود: پایگاه اورژانس شهری دیر با بیان اینکه این پایگاه محل استقرار ۳ دستگاه آمبولانس و مرکز پیام ۱۱۵ شهرستان دیر است، گفت: در آینده امکان استقرار پزشک در این محل فراهم خواهد و اعزام های مرکز درمانی حضرت مهدی و بیماران شهرستان از طریق این پایگاه انجام خواهد شد.

وی از استقرار آمبولانس ICU دار در پایگاه اورژانس شهری دیر خبر داد و اظهار داشت: در آمبولانس ICU دار، تجهیزاتی از قبیل مانیتور، وینتیلاتور و دسی‌شک وجود دارد که انتقال بیماران قلبی و عروقی را امکان‌پذیر می‌کند.

بیژنی خاطر نشان کرد: تعداد ۳۷ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در استان بوشهر با اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریال در حال ساخت و تجهیز است که در سال ۹۵ و ۹۶ به بهره برداری خواهند رسید.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: پروژه بیمارستان ۳۸ تختخوابی دیر در حال نصب تاسیسات است و هم اکنون از لحاظ پیشرفت شرایط مطلوبی را داشته و انتظار می‌رود در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی افزود: با توجه به نگاه ویژه‌ای که دانشگاه بوشهر در حوزه بهداشت به استان دارد ۱۰ مرکز کلینیک دهان و دندان و ۱۲ مرکز کلینیک سیار دهان و دندان در استان ساخته شده و در پاییز امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

بیژنی، ساخت کلینیک‌های تخصصی در شهرهای بوشهر، برازجان، دیلم و خورموج را از دیگر اقدامت موثردر حوزه درمان استان برشمرد و اظهار داشت: ساخت و نوسازی ۱۹ مرکز بهداشتی درمانی در سطح شهر و روستاها، نوسازی و بهره‌برداری ۳۲ خانه بهداشت، ساخت ۱۰ پایگاه سلامت و پایگاه بهداشتی و شروع ساخت ۳۷ پایگاه اورژانس جاده‌ای و شهری از دیگر اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سه سال گذشته است.