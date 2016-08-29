«فارک» با دولت کلمبیا به آتش بس نهایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، اعضای اصلی ترین گروه شورشی چپ گرا در کلمبیا موسوم به «فارک» از نیمه شب دوشنبه (ساعت ۰۵:۰۰) به وقت محلی سلاح خود را بعد از ۵۲ سال درگیری با دولت مرکزی زمین خواهند گذاشت.

این تصمیم از سوی «تیمولئون جیمنز» رهبر شورشیان فارک معروف به تیموچنکو اتخاذ شده و به موجب آن همه فرماندهان، واحدهای عملیاتی و تک تک اعضای این گروه موظف هستند تا از ساعت مقرر با کنار گذاشتن خصومت نسبت به دولت کلمبیا، مفاد آتش بس را رعایت کنند.

در جنگی که از سال ۱۹۶۴ میلادی بین دولت و فارک در گرفته است و به باور بسیاری آخرین جنگ داخلی منطقه آمریکای لاتین به شمار می رود، ۲۶۰ هزار نفر جان باخته و میلیون ها نفر آواره شدند.

مذاکراتی که به آتش بس فعلی و در نهایت عقد پیمان صلح تا پایان ماه میلادی آینده (سپتامبر) منجر خواهد شد، نتیجه رایزنی هایی است که در چهار سال گذشته با وساطت کشور کوبا انجام گرفته است.

همزمان با اعلام تصمیم رهبر شورشیان، «مانوئل سانتوز» رئیس جمهوری کلمبیا نیز طی حکمی به نیروهای دولتی فرمان داد تا از ساعت تعیین شده به بعد از درگیری با نیروهای فارک بپرهیزند.