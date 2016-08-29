دولت بیش از سرمایه خود به سیستم بانکی بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی شامگاه دوشنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان و نخبگان اقتصادی البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با بیان اینکه دولت هنوز خود را رقیب بخش خصوصی می داند، افزود: توجه به بخش تولید از اهمیت بالایی برخوردار است که باید مد نظر قرار گیرد.

کشور بانک محور است

بهمنی با اعلام اینکه بانک ها با منابع مردم اداره می شود و از طرفی باید به این مهم اشاره کرد که کشور بانک محور است، گفت: دولت بیش از سرمایه خود، مطالبات معوق به سیستم بانکی دارد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون شک نمی توان با تمامی واحدهای تولیدی با استفاده از یک نسخه برخورد کرد، تولیدات باید صادرات محور باشد تا بازار خوبی در منطقه پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه تنها راه اشتغال توجه به تولید است، گفت: بیکاری افراد تحصیل کرده که بخش اعظمی از جامعه را تشکیل می دهند با بیکاری یک فرد دیپلمه متفاوت است.

لزوم بهبود رابطه دانشگاه و صنعت

بهمنی با اشاره به اینکه امید است واحدهای تولیدی البرز اهتمام جدی در پرداخت مالیات خود در استان داشته باشند، گفت: با بحران شدید کم آبی در کشور از جمله استان البرز مواجه ایم باید به این مهم اشاره کرد قیمت بنزین و آب یکسان است.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه مشکلات موجود در صنایع طی ۱۰ روز آینده به مجلس ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه امروز عدم تمرکز در بخش های گوناگون در کشور بیداد می کند، بیان کرد: تمرکز زدایی یکی از موثرترین راه های رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید بر لزوم بهبود رابطه دانشگاه و صنعت که در کشور بسیار کمرنگ است، افزود: با تحقق این مهم بستر توسعه کشور بیش از پیش فراهم می شود.