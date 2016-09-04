هر آنچه باید راجع به G۲۰ بدانیم/برگزیت و تروریسم، محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تلگراف، گروه ۲۰ یا G۲۰ محل اجماع بینالمللی است که رهبران کشورهای صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور در کل دنیا را گرد هم میآورد. این گروه درواقع دارای ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا و دوسوم از جمعیت کل دنیا هستند.
در گردهمایی گروه ۲۰ و در حاشیه اجلاس سالانه آن بزرگترین تجارتهای بینالمللی در دنیا شکل میگیرد. در ابتدای شکلگیری این گروه یعنی ۱۷ سال پیش، مقاماتی که قرار بود در اجلاس گروه ۲۰ شرکت کنند، محدود به وزرای امور اقتصادی و روسای بانکهای مرکزی این ۲۰ کشور بزرگ اقتصادی بود. بااینحال بعد از برگزاری شدن جلسه افتتاحیه این گروه در واشنگتن، اعضای این گروه تصمیم گرفتند که جلسات در حد روسای جمهور و رهبران دنیا شکل بگیرد و این گردهماییها به اجلاس سالیانه تبدیل شود.
اولین گردهمایی گروه ۲۰ در برلین و در دسامبر سال ۱۹۹۹ شکل گرفت و توسط وزرای اقتصادی آلمان و کانادا میزبانی شد. از آن زمان تاکنون ۱۸ گردهمایی بین وزرای اقتصادی و روسای بانک مرکزی این کشورها شکلگرفته و ۱۰ اجلاس نیز با حضور سران کشورها تشکیلشده است.
نوزدهمین اجلاس گروه ۲۰ از امروز – ۴ سپتامبر – در هانگژوی چین برگزار میشود؛ این اولین باری است که چین میزبان اجلاس سران G۲۰ میشود. این مسئله بهعنوان نقطه عطفی در توسعه کشور چین موردتوجه قرارگرفته و اهمیتی نمادین درباره قدرت بزرگ چین در عرصه اقتصاد بینالمللی دارد.
چرا هانگ ژو؟
هانگ ژو درواقع نماد تغییر اقتصادی چین از اقتصاد مبتنی بر قیمت و هزینه کم به اقتصاد مبتنی بر فنّاوری است. این شهر به دلیل حضور غول بزرگ تجاری «علیبابا» که در عرصه تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۴ معروف و به شرکتی مولتی میلیاردی با درامد ۲۵ میلیارد دلار تبدیل شد، معروف شده است. این شرکت در هانگ ژو کار خود را آغاز کرد و «جک ما»، بنیانگذار این شرکت نیز در هانگژو متولدشده است.
شی جین پینگ، رییسجمهور چین نیز بهعنوان رییس حزب کمونیست استان ژجیانگ برای ۵ سال در هانگژو زندگی کرده است.
هزینههای میزبانی چین
پیش از اجلاس سران گروه ۲۰، رهبران چین میلیاردها دلار در بخش راهسازی و همچنین ساخت خانههای مخصوص در محل برگزاری این اجلاس هزینه کردند. محل برگزاری این نشست هم که ساخت آن در آوریل سال ۲۰۱۶ به اتمام رسید، با هزینهای بالغ بر ۹۱۷ میلیون دلار ساخته شد.
همزمان با برگزاری این اجلاس، مسوولان چینی حدود ۲۲۵ کارخانه را تعطیل کرده و از رفتوآمد بیش از نیمی از وسایل نقلیه عمومی نیز جلوگیری کردهاند تا این شهر در هنگام برگزاری اجلاس با آلودگی هوا همراه نباشد!
اعضای گروه ۲۰
گروه ۲۰ متشکل از ۲۰ قدرت اقتصادی بزرگ دنیا است. این کشورها عبارتاند از: آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، هندوستان، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، کره جنوبی، ترکیه، انگلستان، آمریکا، چین و آفریقای جنوبی. آخرین عضو از گروه ۲۰ نیز، اتحادیه اروپایی است که توسط شورای اروپا، ریاست دورهای شورا و بانک مرکزی اروپا نمایندگی میشود.
برخی اتحادیهها و کشورهای دیگر نیز بهعنوان عضو مهمان در اجلاسهای این گروه شرکت میکنند که این گروهها عبارتند از: انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (آسه آن)، نمایندگان کشورهای آفریقایی(NEPAD).
موضوعات موردبحث
در اجلاس G۲۰ که سالی یکبار برگزار میشود، درباره مسائل اقتصادی مختلف دنیا بحث میشود. بااینحال در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ سران کشورهای عضو این گروه به دلیل بحران اقتصادی به وجود آمده برای دنیا دو بار با یکدیگر ملاقات کردند. آخرین ملاقات بین وزرای امور اقتصادی و روسای بانکهای مرکزی در ژوئیه ۲۰۱۶ در چنگدوی چین برگزار شد.
این کشورها در سال جاری میلادی و در اجلاسی که امروز و فردا برگزار میشود در خصوص مبارزه با تروریسم، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) و تبعات آن، مسئله تغییرات آب وهوایی و همچنین مسئله تجارت بینالمللی ازجمله قرارداد تجارت آزاد بین اروپا و آمریکا با یکدیگر بحث و تبادلنظر خواهند داشت.
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