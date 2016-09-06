آخرین وضعیت جسمی مستندساز جوان/ رادیوتراپی ادامه دارد

نیما طباطبایی مستندساز جوان که چندی پیش به دلیل عارضه مغزی در بیمارستان بستری شده بود درباره آخرین وضعیت سلامت خود به خبرنگار مهر گفت: پیش از هر چیز باید از زحمات دکتر برزویه و کادر بیمارستان ایران مهر تشکر کنم که برای من سنگ تمام گذاشتند. در واقع اگر دکتر برزویه من را عمل نمی کرد بی شک الان زنده نبودم.

وی ادامه داد: مدتی است مراحل رادیوتراپی من آغاز شده است و در حال حاضر مراحل پایانی این بخش از درمان را پشت سر می گذارم. بعد از پایان این مرحله یک سیتی اسکن از من گرفته می شود تا پزشک معالج ببیند که نیازی به ادامه درمان است یا خیر.

طباطبایی با اشاره به اینکه در حال حاضر از وضعیت جسمانی مناسبی برخوردار است، گفت: پیش از این اتفاق به دنبال ساخت فیلمنامه ای از خسرو نقیی بودم که این کار به دلیل بیماری ام متوقف شد. امیدوارم هرچه سریعتر سلامتی خود را بدست آورم و این پروژه را کلید بزنم.