اوباما دیدار با رئیس جمهور فیلیپین را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که به دنبال اظهارات مبتذل و توهین آمیز رئیس جمهور فیلیپین علیه «باراک اوباما»، رئیس جمهور آمریکا نخستین دیدار خود با «رودریگو دوترته» را لغو نمود.

دوترته که به ایراد اظهارات جنجالی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر معروف است، روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اوباما را با الفاظی مبتذل و رکیک خطاب قرار داد.

به دنبال لغو این دیدار، اوباما قرار است اواخر روز سه شنبه با رئیس جمهور کره جنوبی دیدار و گفتگو کند که محور این گفتگوها، نحوه واکنش به آخرین آزمایش موشکی کره شمالی خواهد بود.

شایان ذکر است رودریگو دوترته که در ماه مه به ریاست جمهوری فیلیپین انتخاب شد، وعده داده است که نرخ جرائم را کاهش داده و مانع از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور شود؛ وعده ای که با موجی از کشتارهای فاقد مجوز قضایی همراه بود.

دوترته در گفتگو با خبرنگاران گفت که طرح موضوعات حقوق بشری از سوی اوباما اقدامی «گستاخانه» خواهد بود و در ادامه با لفظی رکیک اوباما را خطاب قرار داد.

این در حالی است که اوباما پیشتر ضمن تصدیق اهمیت مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأکید کرد که این مبارزه باید تحت لوای قانون صورت بگیرد.