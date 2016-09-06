معاون اول رئیس جمهور به بوشهر سفر می کند/کلنگ زنی دو راکتور

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد اظهار داشت: در این روزهای اخیر شاهد حضور وزرا در استان هستیم که این سفرها موجب ایجاد خیر و برکت برای استان شده است.

وی با اظهار خرسندی از حضور وزیر اطلاعات در استان بوشهر بیان کرد: ایشان سخنران ویژه مراسم بزرگداشت رئیسعلی دلواری است.

معاون منابع انسانی استاندار بوشهر به برگزاری مراسم بزرگداشت رئیسعلی دلواری در بعد از ظهر سه شنبه راس ساعت ۱۷ در زادگاه شهید خبر داد و گفت: مردم استان بوشهر از دیرباز تا کنون بعنوان مردمانی مبارز مشهور هستند و برگزاری این مراسم موجب می شود دشمنان ناکامی های خود در ایران را فراموش نکنند .

زرین فر به فضای همدلی موجود در بین مردم و مسئولین استان اشاره کرد و افزود: امیدواریم این همدلی موجب توسعه روزافزون استان در ابعاد مختلف شود.

وی به سفر معاون اول رئیس جمهور به استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، اوایل هفته آینده جهت کلنگ ۲ راکتور بزرگ هسته‌ای به بوشهر سفر می کنند.

معاون منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: از دیگر برنامه های حضور معاون اول رئیس جمهور شرکت در شورای اداری استان بوشهر است.