مرتضی رکنآبادی برادر شهید غضنفر رکنآبادی (سفیر سابق ایران در لبنان و از شهدای فاجعه منا) در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گذشت یک سال از فاجعه منا و شهادت بیش از هفت هزار زائر بیتاللهالحرام، اظهار داشت: از همان روزهای اول جمعیت منا، مقام معظم رهبری دو فرمان کلیدی و مهم صادر کردند که شامل تشکیل کمیته حقیقتیاب برای بررسی علت حادثه و پیگیری حقوقی این فاجعه بود.
وی ادامه داد: بعد از آن کمیتهای در وزارت خارجه تشکیل شد که این پرونده را پیگیری کند، اما تا امروز هیچ دستاوردی از این کمیته ندیدهایم و چندان هم امیدوار نیستیم که در آینده شاهد دستاوردی از آنها برای احقاق حقوق شهدای مظلوم منا باشیم.
رکنآبادی گفت: بعد از یک سال دستگاههای عضو این کمیته اعلام میکنند چون عربستان عضو کنوانسیونهای بینالمللی نیست، نمیتوانیم علیه او طرح دعوی کنیم؛ آیا این قضیه را بعد از یک سال فهمیدهاند؟! اگر اینطور باشد سعودیها هر اقدامی را علیه ما انجام میدهند، آن هم در شرایطی که یک جنگ نیابتی علیه جمهوری اسلامی راه انداختند.
وی تصریح کرد: اگر اینگونه باشد که اعضای این کمیته میگویند، باید به حال نظام حقوقی دنیا تأسف خورد و سؤال کرد که چرا تسلیم این نظام حقوقی میشوند؟!
به بهانه قطع روابط دیپلماتیک با عربستان، منا را از دستور کار خارج کرده اند
برادر شهید رکنآبادی با اشاره به مطالبه خانواده شهدای منا برای پیگیری این پرونده، اظهار داشت: دولت ما گفته است که بعد از حمله عدهای به سفارت لبنان در تهران و قطع روابط دیپلماتیک، کارهای حقوقی پرونده منا معطل مانده است؛ حادثه حمله به سفارت حدود چهار ماه بعد از فاجعه منا اتفاق افتاد، مسئولان به ما بگویند که در همان چهار ماه چه کارهایی برای پرونده انجام دادهاند که بعد از آن متوقف شده است؟
مرتضی رکنآبادی گفت: اگر در همه شبکههای اجتماعی اعلام نشده بود که قرار است تجمعی در مقابل سفارت عربستان برگزار شود و مگر شب قبل از آن در تجمع مقابل کنسولگری عربستان در مشهد، حوادثی رخ نداد؟ پس چرا اقدام امنیتی لازم را انجام نداده بودند که امروز به بهانه حمله و تعطیلی سفارت، پیگیری منا را از دستور کار خارج کنند!
وی درباره پاسخ مسئولان وزارت خارجه به پیگیریهای خانواده شهدای منا عنوان کرد: از ما صبر و تحمل بیشتری میخواهند تا زمان بگذرد؛ یک سال گذشته است اما یک برگ شکایت ساده در دادگاههای بینالمللی هم وجود ندارد، اگر چنین چیزی هست ارائه دهند.
وزارت خارجه بدنبال وقتکشی برای سرد کردن داغ این حادثه است؛ داغمان هر روز بیشتر میشود
برادر شهید رکنآبادی تأکید کرد: من تصور میکنم اقدامات وزارت خارجه به نوعی وقتکشی برای سرد کردن داغ این حادثه در دل خانوادههای شهداست در حالی که این داغ ما هر روز بیشتر میشود و به همین دلیل از مطالبه برای پیگیری این پرونده دست برنخواهیم داشت.
رکنآبادی با اشاره به ابهامات موجود درباره علت شهادت شهید دکتر غضنفر رکنآبادی در جریان منا، اظهار داشت: من اطمینان داشتم که سعودیها از فرصت حضور دکتر رکنآبادی در عربستان به سادگی نخواهند گذشت؛ به همین دلیل خیلی تلاش کردم تا برادرم را از این سفر منصرف کنم اما ایشان با نگاه تکلیفگرا به این سفر رفت و شک ندارم که در یک توطئه از پیش طراحی شده، گرفتار شد.
وی ادامه داد: از روز عید قربان تا ۵۰ روز بعد از حادثه نسبت به سرنوشت برادرم بیخبر بودیم و در طول این مدت هم سعودیها از ورود او به عربستان اظهار بیاطلاعی میکردند؛ بعد از ۵۰ روز هم عکسی در اختیار ما قرار میگرفت که نشان میداد ایشان جزء شهدای مناست.
خروج قلب، کبد، کلیهها و ریه از بدن شهید
برادر شهید رکنآبادی با اشاره به حضور دو برادر خود در عربستان برای آزمایش DNA و تشخیص هویت پیکر آن شهید، اظهار داشت: بعد از تحویل گرفتن جنازه، برادرانم متوجه دو شکاف بر روی سر و سینه شهید میشوند و وقتی علت را از سعودیها جویا میشوند، آنها میگویند که اعضای داخلی پیکر از قبیل قلب، کلیهها، ریه و کبد خارج شده است تا جسد فاسد نشود.
وی افزود: این سؤال وجود دارد که آیا آنها برای تمام هفت هزار شهید فاجعه منا چنین اقدامی کرده بودند یا تنها برای پیکر شهید رکنآبادی که اتفاقاً مدعی نشناختن او بودند، این کار را کردند.
پزشکی قانونی برای اعلام علت دقیق شهادت، ما را به دیگران پاس میداد
رکنآبادی در ادامه با انتقاد از عدم پاسخگویی مسئولان قضایی و پزشکی قانونی کشورمان درباره تعیین علت دقیق شهادت دکتر رکنآبادی پس از انتقال پیکر وی به ایران، اظهار داشت: روزی که پیکر برادرم به ایران وارد شد و به پزشکی قانونی انتقال یافت، قرار بود ظرف یک ماه نتیجه آزمایشها درباره علت دقیق شهادت را به ما بگویند اما بعد از گذشت یک ماه رئیس پزشکی قانونی کهریزک به ما گفت که ما دستوری برای دادن نتیجه به خانواده شهید نداریم و اگر میخواهید باید از یکی از مسئولان نامه بیاورید تا نتیجه را بگوییم و اینجا بود که ما فهمیدیم این راه به ترکستان میرود.
وی ادامه داد: این اواخر نیز قاضی پرونده به خانواده شهید گفته بود که چرا زودتر از اینها به ما مراجعه نکردید! این نشان میدهد که مدام ما را به هم پاس میدادند و در نهایت هم پزشکی قانونی اعلام کرد که چون اعضای بدن شهید خارج شده است و زمان زیادی هم گذشته، تعیین علت دقیق شهادت امکانپذیر نیست. به این ترتیب علت شهادت دکتر رکنآبادی برای همیشه به یک معما تبدیل شد.
دسترسی به دوربینهای منا، گام اول رمزگشایی فاجعه است
مرتضی رکنآبادی با بیان اینکه شواهد بسیاری مبنی بر اینکه منا یک جنایت عمدی بوده است، وجود دارد اظهار داشت: بر اساس آنچه از شاهدان عینی شنیدهایم، سعودیها حتی یک قطره آب به زائران مجروح نمیدادند و وقتی هم از آنها درخواست کمک میکردند، برخی از آنها میگفتند که ما هنوز ناهار نخوردیم! این سؤال وجود دارد که چرا بالگردهایی که بر فراز زائران در منا پرواز میکردند، متوجه ازدحام جمعیت نشدهاند و اگر متوجه شدهاند، چرا به نیروهای امدادی اطلاع ندادهاند و اگر اطلاع دادهاند، چرا آنها اقدامی نکردهاند؟!
وی تصریح کرد: چرا اجازه حضور نیروهای امدادی جمهوری اسلامی را در صحنه ندادهاند و در بیمارستانها هم رفتارهای خشنی با مجروحان داشتهاند تا جایی که یکی از پزشکان وقتی متوجه ایرانی بودن یکی از مجروحان میشود، سِرُم را از دست او میکشد.
برادر شهید رکنآبادی گفت: این سؤال وجود دارد که چرا تصاویر دوربینهای منا را در اختیار افکار عمومی قرار ندادهاند چرا که گام اول رمزگشایی در این پرونده، دوربینهای منا هستند.
