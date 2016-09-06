سرمایه گذاری ۶۵ میلیون دلاری آلمان در پایگاه اینجرلیک ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، گزارشها حاکی از آن است که پایگاه نظامی اینجرلیک ترکیه با کمک سرمایه گذاری ۵۸ میلیون یورویی (۶۵ میلیون دلاری) آلمان بازسازی خواهد شد.

این در حالی است که آنکارا طی ماههای اخیر بازدید مقامات آلمانی از این پایگاه هوایی را ممنوع اعلام کرد.

طبق اطلاعات بدست آمده توسط وبسایت خبری «اشپیگل»،‌ وزارت دفاع آلمان تصمیم گرفته است پایگاه نظامی اینجرلیک در جنوب ترکیه را که محل استقرار ۲۵۰ نیروی نظامی آلمانی است،‌ نوسازی نماید.

حدود ۲۹ میلیون دلار از این بودجه صرف ساخت یک فرودگاه خصوصی برای شش جت شناسایی آلمان- موسوم به «تورنادو»- و محل اقامت نیروهای نظامی خواهد شد و ۳۳ میلیون دلار نیز به برپایی یک مرکز فرماندهی متحرک و مدرن برای نیروهای نظامی اختصاص خواهد یافت.

وزارت دفاع آلمان این نوسازیها را بسیار ضروری و موردنیاز می داند. شایان ذکر است که جنگنده های آلمانی مستقر در این پایگاه هوایی برای پشتیبانی از عملیات هوایی ائتلاف به اصطلاح ضدداعش که تحت هدایت آمریکا قرار دارد، به طور مرتب به انجام مأموریتهای جنگی می پردازند.

گفتنی است که مجلس فدرال آلمان اوایل ماه ژوئن با صدور قطعنامه ای قتل عام ارامنه ساکن در امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۵ را «نسل کشی» خواند. ترکیه نیز در اعتراض به این اقدام آلمان بازدید مقامات آلمانی از پایگاه هوایی اینجرلیک را ممنوع اعلام کرد.