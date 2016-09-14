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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین:

سرود «مدافعین حرم» در قزوین رونمایی می شود

سرود «مدافعین حرم» در قزوین رونمایی می شود

قزوین- مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین از تولید سرود زیبای حماسی« مدافعین حرم» در مرکز سرود های انقلابی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، سعید وزیری نژاد در این باره اظهار کرد: این سرود به منظور بیان رشادت های دلاوران اسلام در جنگ علیه باطل و تکفیری ها، پاسداشت شهدای مدافع حرم اهل بیت (ع) و آشنایی نسل جوان با مظلومیت های مدافعان حرم و رشادت های رزمندگان اسلام تولید شده است.

وی افزود: این اثر حماسی با آهنگسازی و تنظیم حسام ناظری، شعر محمد حسن ارداقیان، موسیقی، مهدی احمدی، تنظیم و صدای ستار سهرابی و نماهنگ مجید حدادی تولید شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: این سرود در اولین یادواره کشوری شهدای حرم که ۲۵ شهریور ماه سال جاری  ساعت ۱۷ در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار می شود رونمایی و اجرا خواهد شد.

وزیری نژاد افزود:سرود زیبای حماسی «مدافعین حرم» سومین اثر تولیده شده در سطح کشور است که به روح بلند شهدای حرم تقدیم می شود.

کد مطلب 3769078

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