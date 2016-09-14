سرود «مدافعین حرم» در قزوین رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، سعید وزیری نژاد در این باره اظهار کرد: این سرود به منظور بیان رشادت های دلاوران اسلام در جنگ علیه باطل و تکفیری ها، پاسداشت شهدای مدافع حرم اهل بیت (ع) و آشنایی نسل جوان با مظلومیت های مدافعان حرم و رشادت های رزمندگان اسلام تولید شده است.

وی افزود: این اثر حماسی با آهنگسازی و تنظیم حسام ناظری، شعر محمد حسن ارداقیان، موسیقی، مهدی احمدی، تنظیم و صدای ستار سهرابی و نماهنگ مجید حدادی تولید شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: این سرود در اولین یادواره کشوری شهدای حرم که ۲۵ شهریور ماه سال جاری ساعت ۱۷ در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار می شود رونمایی و اجرا خواهد شد.

وزیری نژاد افزود:سرود زیبای حماسی «مدافعین حرم» سومین اثر تولیده شده در سطح کشور است که به روح بلند شهدای حرم تقدیم می شود.