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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۶:۱۰

حمایت گردان های حزب‌الله عراق از محاصره انصارالله بر بنادر عربستان

حمایت گردان های حزب‌الله عراق از محاصره انصارالله بر بنادر عربستان

گردان های حزب‌الله عراق با صدور بیانیه‌ای رسمی، حمایت قاطع خود را از اقدام نیروهای مسلح یمن (انصارالله) در اعمال محاصره دریایی علیه بنادر عربستان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «المسیره» یمن، گردان های حزب‌الله عراق در این بیانیه تصمیم یمن برای اعمال محاصره دریایی علیه حکومت عربستان را تبریک گفت و آن را پاسخی قانونی به محاصره ظالمانه‌ای دانست که نزدیک به ۱۲ سال بر مردم یمن تحمیل شده است.

این گروه مبارز عراقی در ادامه افزود: تصمیم شجاعانه یمن که حامل معادله راهبردی "محاصره در برابر محاصره، و تنش‌آفرینی در برابر تنش‌آفرینی است، نشان‌دهنده اراده‌ای فولادین و تزلزل‌ناپذیر و عزمی راسخ برای دفاع از حاکمیت یمن و بازپس‌گیری کامل حقوق سلب‌شده این کشور است.

گردان های حزب‌الله عراق در پایان بیانیه خود با اشاره به همگرایی گروه‌های مقاومت در منطقه تصریح کرد: در راستای هماهنگی با اتحاد جبهه حق و روح همبستگی جهادی، حمایت کامل خود را از این اقدام یمن اعلام می کنیم.

کد مطلب 6894228

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