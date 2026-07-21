احمد مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان البرز در دولت چهاردهم، دستخوش تحولات گسترده‌ای در حوزه تجهیزات، ناوگان امدادی، آموزش و زیرساخت‌های مدیریت بحران شده است. این اقدامات که با هدف ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم و کاهش زمان پاسخ‌گویی در شرایط اضطراری انجام شده، شامل نوسازی آمبولانس‌ها، راه‌اندازی پایگاه‌های جدید و برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی است.

وی با اشاره به تجهیز تمام آمبولانس‌های استان به دستگاه‌های شوک و مانیتورینگ قلبی (تله‌مدیسین) اظهار داشت: همچنین تمام واحدهای عملیاتی و موتورآمبولانس‌های استان به دستگاه AED مجهز شده‌اند که به عنوان واحدهای عملیاتی پیشتاز، نقش حیاتی در تشخیص و درمان فوری بیماران ایفا می‌کنند.

وی افزود: در دو سال گذشته، ۸ دستگاه آمبولانس فرسوده نوسازی و ۳۲ دستگاه دیگر نیز از نظر موتوری بازسازی اساسی شده‌اند. همچنین ۸ دستگاه موتورآمبولانس جدید به ناوگان افزوده شده و تمام برانکاردهای معیوب استان در چهار مرحله تعمیر و رفع ایراد شده‌اند.

تکمیل زیرساخت‌های هوایی و ارتباطی

مهدوی با اشاره به اقدامات زیرساختی گفت: پد بالگرد اورژانس تکمیل شده و پروانه بهره‌برداری آن اخذ گردیده است. آشیانه بالگرد نیز در دست احداث می‌باشد.

وی افزود: در ۱۶۹ پرواز انجام شده توسط بالگرد اورژانس البرز، ۱۸۹ بیمار به بیمارستان‌های مرکز استان منتقل شده‌اند.

رئیس مرکز اورژانس استان از ایجاد مرکز ارتباطات پشتیبان (بکاپ) برای شرایط بحرانی و راه‌اندازی سرویس لوکیشن خبر داد و گفت: سامانه هشدار سریع زلزله در مرکز مدیریت حوادث (EOC) فعال شده و دو ساختمان EOC بک‌آپ نیز جهت مدیریت شرایط اضطراری برپا گردیده است.

نهضت بازسازی و ساخت پایگاه‌های امدادی

مهدوی از ساخت، تکمیل و بهره‌برداری از چندین پایگاه جدید اورژانس در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: پایگاه‌های جعفرآباد، شهرک ناز، مهندسی زراعی، فرخ‌آباد، جوستان (طالقان)، گرمدره، فشند و کوهسار (ساوجبلاغ) راه‌اندازی شده‌اند. همچنین پایگاه‌های رحمانیه (اشتهارد) و احمدآباد (نظرآباد) به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی اضافه کرد: در قالب نهضت بازسازی پایگاه‌های اورژانس، ۲۴ پایگاه شامل سیرا، آدران، باهنر، مهدیه، جهانشهر، باغستان، حصارک بالا، کمالشهر، فردیس، حافظ، کتویی، ترکیان، شهر جدید، نظرآباد شهری، نجم‌آباد، اشتهارد شهری، مصباح، طالقان شهری و پایین، ماهدشت، عوارضی، گرمدره و تکتا بازسازی و ساماندهی شده‌اند.

مهدوی با تأکید بر بعد آموزشی اقدامات، تصریح کرد: ۲۵۰ ساعت کلاس آموزش عمومی در ادارات و ۸۶۰ ساعت دوره آموزشی ویژه دانش‌آموزان در مدارس استان برگزار شده است. همچنین کارگاه‌های تخصصی در حوزه حوادث CBRNE (شیمیایی، میکروبی، پرتوی و هسته‌ای) در تمام مراکز درمانی برگزار گردیده و دوره‌های کارگروه پدافند زیستی با هدف بررسی مخاطرات زیستی استان انجام شده است.

وی از فعال‌سازی بخش آلودگی‌زدایی CBRNE در سه مرکز درمانی، تشکیل تیم‌های واکنش سریع در مراکز درمانی و بروزرسانی همه فرآیندهای مدیریت بحران حوزه سلامت خبر داد.

رئیس مرکز اورژانس استان البرز در پایان با اشاره به افزایش تاب‌آوری بیمارستان‌ها، گفت: ذخیره سوخت و آب به مقدار ۷ شبانه‌روز در بیمارستان‌ها انجام شده و بازدید جامع ارزیابی ایمنی بیمارستانی در حوزه EOC صورت گرفته است. همچنین ۵ ست کامل تجهیزات تخصصی مقابله با حوادث CBRNE به انبارهای راهبردی افزوده شده است.