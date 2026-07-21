ارتباط تجمع اسیدهای صفراوی با متاستاز سرطان سینه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث کر، تحقیقات جدید مرکز جامع سرطان دانشگاه ویرجینیا نشان می‌دهد که تجمع اسیدهای صفراوی ناشی از روده ناسالم می‌تواند سرطان سینه را به سایر قسمت‌های بدن منتقل کند.

این یافته‌ها می‌تواند راه‌های جدیدی را برای جلوگیری از متاستاز (گسترش) سرطان سینه، بهبود نتایج بیمار و نجات جان انسان‌ها بگشاید.

تحقیقات دکتر «ملانی روتکوفسکی» و همکارانش از دانشگاه ویرجینیا به توضیح چگونگی نقش میکروبیوم روده- مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌هایی که در روده‌های ما زندگی می‌کنند- در گسترش سرطان سینه گیرنده هورمونی مثبت (HR+) کمک می‌کند. این مطالعه به درک فزاینده‌ای از تأثیر گسترده میکروبیوم در بیماری و حفظ سلامت می‌افزاید.

از آنجا که اسیدهای صفراوی را می‌توان اندازه‌گیری و اصلاح کرد، این یافته امکانات هیجان‌انگیزی را برای توسعه رویکردهای جدید برای شناسایی بیماران پرخطر و کاهش احتمال بیماری متاستاتیک ایجاد می‌کند.

روتکوفسکی گفت: «ما دریافتیم که میکروبیوم روده ناسالم توانایی تنظیم ترکیب اسیدهای صفراوی، مولکول‌های سیگنال دهی قوی که در صورت عدم تنظیم صحیح می‌توانند باعث ایجاد اختلال در سلامت، متابولیسم و سیستم ایمنی بدن شوند را از دست می‌دهد. این امر محیطی را در سراسر بدن ایجاد می‌کند که به نفع متاستاز تومور سینه است.»

وی در ادامه می افزاید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که می‌توانیم متاستاز سرطان سینه را یا با جایگزینی باکتری‌هایی که می‌توانند ترکیب اسیدهای صفراوی را تغییر دهند، یا با درمان بیماران مبتلا به سرطان سینه با داروهای تجزیه‌کننده اسیدهای صفراوی، داروهایی که قبلاً برای درمان بیماری‌های متابولیک توسط FDA تأیید شده‌اند، کاهش دهیم.»

سرطان سینه HR+ شایع‌ترین شکل سرطان سینه متاستاتیک است که تمایل به گسترش زودهنگام دارد و تومورها اغلب در غدد لنفاوی و ریه‌ها تشکیل می‌شوند. هنگامی که سرطان گسترش یابد، درمان آن بسیار دشوارتر است و خطر مرگ بیمار افزایش می‌یابد.

مطالعات قبلی، عدم تعادل میکروبیوم روده- که به عنوان "دیس‌بیوز" روده شناخته می‌شود- را با پیامدهای نامطلوب بیماری مرتبط می‌دانستند، اما تحقیقات روتکوفسکی مکانیسم خاصی را برای این امر شناسایی می‌کند. این مطالعه نشان داد که دیس‌بیوز روده منجر به تجمع اسیدهای صفراوی می‌شود که نقش مهمی در هضم و متابولیسم دارند. آنها همچنین دریافتند که تجمع اسیدهای صفراوی باعث التهاب مضر سینه می‌شود که در نهایت به گسترش سلول‌های سرطان سینه به سایر قسمت‌های بدن، به ویژه ریه‌ها، دامن می‌زند.

در حالی که مطالعه دانشمندان روی موش‌های آزمایشگاهی بود، آنها به بررسی بیماران انسانی مبتلا به سرطان سینه HR+ پرداختند. آنها دریافتند که افزایش اسیدهای صفراوی و مقاومت به انسولین با کاهش بقای بیماران مرتبط است. علاوه بر این، بیماران مبتلا به بیماری متاستاتیک که داروهای سرکوب کننده اسید صفراوی دریافت می‌کردند، تمایل به زندگی طولانی‌تر داشتند.

این داروها، که به عنوان گیرنده‌های اسید صفراوی شناخته می‌شوند، قبلاً توسط سازمان غذا و داروی فدرال تأیید شده‌اند، اما محققان هشدار می‌دهند که مطالعات بیشتری برای تعیین اینکه آیا این داروها مستقیماً باعث ایجاد مزایای مشاهده شده در بیماران می‌شوند، مورد نیاز است.

نتایج روتکوفسکی نشان می‌دهد که هدف قرار دادن اسیدهای صفراوی یا دیس‌بیوزیس زمینه‌ای، در نهایت می‌تواند نتایج را برای بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک HR+ بهبود بخشد.