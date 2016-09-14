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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

«دریا و ماهی پرنده» فیلم برتر «موندنس» شد

«دریا و ماهی پرنده» فیلم برتر «موندنس» شد

فیلم سینمایی «دریا و ماهی پرنده» جایزه بهترین فیلم جشنواره موندنس آمریکا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «دریا و ماهی پرنده» به کارگردانی مهرداد غفارزاده و تهیه کنندگی امیر پورکیان که پیش از این برنده جایزه منتقدان مسکو، بهترین فیلم جشنواره همدان و بهترین بازیگر جشنواره اسپانیا شده بود این بار مهمترین جایزه «موندنس» را از آن خود کرد.

این فستیوال به جشنواره کن آمریکا معروف است و نماینده ایران در بخش مسابقه توانست نظر مثبت همه داوران را کسب کند.

«دریا و ماهی پرنده» در جشنواره های مسکو، بوسان، هند، شارجه، زلین، سینه کوئست امریکا، ویکتوریای کانادا، اسپانیا، هنگ کنگ و لندن نیز شرکت داشته است.

«دریا و ماهی پرنده» قرار است با انجام اصلاحیه های مورد نظر وزارت ارشاد در داخل کشور نیز به زودی اکران شود. نیوشا ضیغمی، همایون ارشادی، امیرحسین رستمی، نادر فلاح و... بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

کد مطلب 3769081

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