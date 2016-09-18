نمایشگاه عکس هنرمندان چهارمحال و بختیاری گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زیرک پور دبیر اجرایی نمایشگاه عکس هنرمندان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر یک شنبه در نخستین مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس هنرمندان اظهار داشت: این نمایشگاه از تاریخ ۲۸ شهریور ماه به مدت چهار روز دایر است که دارای ۲۶ اثر از هشت هنرجوی هنرمند در رشته عکاسی در این استان است.

وی با اشاره به اینکه دوره آموزشی این هنرجویان طی سه ماه در سال جاری برگزار شد، افزود: با توجه به علاقه و استعدادی که جوانان استان در زمینه های هنری از جمله عکاسی دارند، باید آنها را حمایت کرد و به صورت ویژه تری به آنها نگاه شود و باید هنرجویان را فعال و اثرات آنها را کاربردی کنیم.

دبیر اجرایی نمایشگاه عکس هنرمندان با بیان اینکه نمایشگاه عکس هنرمندان شامل عکس هایی از روستای یاسه چای با ۷۰۰ سال قدمت است، تصریح کرد: این نمایشگاه با موضوعات مستند اجتماعی، تاریخی و طبیعی برگزار شده است.

وی ادامه داد: هنرمندانی که آثار آنها در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است در رده سنی ۲۲ تا ۳۶ سال هستند.