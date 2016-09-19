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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۲۳

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت:

تمام نانوایی های استان یزد روز عید غدیر خم تعطیل است

تمام نانوایی های استان یزد روز عید غدیر خم تعطیل است

یزد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: در روز عید غدیر خم تمام نانوایان یزد و شهرستان های تابعه استان تعطیل است.

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت عید غدیر خم اظهار داشت: به دلیل تعطیلی همه واحدهای نانوایی استان در روز عید سعید غدیر خم، تمام نانوایی های استان در روز دوشنبه و سه شنبه نسبت به پخت نان مورد نیاز مردم فعالیت داشتند.

وی با اشاره به تعداد نانوایی های موجود در استان یزد ادامه داد: در سطح استان یزد بیش از یک هزار و ۸۰۰ واحد نانوایی وجود دارد که از این تعداد حدود ۶۰۰ واحد نانوایی در شهر یزد فعال است.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: برخی از نانوایی ها در ایام غیر تعطیل نیز تعطیل هستند که واحدهای تعطیلی مجاز چهارشنبه نیز به دلیل تعطیلی در روز عید به فعالیت خواهند پرداخت.

وی با بیان اینکه بسیاری از نانوایی های شهر یزد تا پاسی از امشب نیز نسبت به پخت نان اقدام می کنند، از شهروندان درخواست کرد نان مورد نیاز خود را تهیه کنند.

کد مطلب 3773999

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