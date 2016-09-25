به گزارش خبرنگار مهر، پروژه شبکه علمی کشور طی توافق میان شرکت مخابرات استان تهران و اپراتور مدیریت شبکه علمی ایران با حضور محمود واعظی، وزیر ارتباطات وارد فاز اجرایی شد.

در مراسم امضای این توافقنامه که در حاشیه افتتاح نمایشگاه تله کام تهران انجام شد، نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات گفت: شبکه علمی کشور امروز به نیابت از وزارتخانه های ارتباطات و علوم فعالیت اجرایی خود را توسط شرکت مخابرات استان تهران و اپراتور مدیریت این شبکه آغاز خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امتیاز اپراتوری این پروژه پیش از این به سازمان پژوهش های علمی و صنعتی سپرده شده بود، اضافه کرد: امروز از سوی این سازمان یک اپراتور بخش خصوصی مسئولیت عملیاتی شدن این پروژه ملی را برعهده گرفته است.

جهانگرد با بیان اینکه ارائه سرویس در شبکه دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی و مراکز حوزوی در این شبکه دیده شده است، گفت: امیدواریم با اجرای شبکه علمی شاهد ارائه خدمات از راه دور آموزشی، کتابخانه دیجیتال، اشتراک منابع، استفاده از Big دیتا و پردازش ارتباطات باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: از دفتر شبکه علمی کشور به هر دانشگاه حداقل یک گیگا بیت پهنای باند اختصاص پیدا می کند و دسترسی به منابع مشترک علمی به صورت فناوری رایانش ابری وجود خواهد داشت.

وی استقرار و تقویت عدالت آموزشی و افزایش ظرفیت های علمی در کشور را از جمله اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: مقدمات عملیاتی شدن شبکه علمی در تهران پیش از این آماده شده بود و هم اکنون با عقد تفاهم نامه اجرایی میان مخابرات استان تهران و پیمانکار عملیاتی کردن این شبکه این طرح وارد فاز اجرایی می شود.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: به زودی مراکز استان ها و پس از آن شهرهای بزرگ وارد فاز اجرایی این طرح خواهند شد و در نهایت تمامی دانشگاه ها در کل کشور به این سرویس دسترسی خواهند داشت.

جهانگرد ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات قرار است خدمات ارتباطی اینترنتی با سرعت بالا و با ۵۰ درصد کاهش هزینه در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد.