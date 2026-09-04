https://mehrnews.com/x3cYqc ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ کد مطلب 6937429 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۴ تجمع مردم چرام در صد و هشتاد و هشتمین شب اقتدار چرام-تجمع مردم چرام در صد و هشتادو هشتمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 62 MB کد مطلب 6937429 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد فرمانده لشکر ۲۲ بیتالمقدس: انسجام ملی مردم ایران دشمن را ناکام میکند ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
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