گروکشی آمریکا و ترکیه؛ گولن در برابر ضراب!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس جمهور ترکیه امروز در اظهاراتی از اهداف ویژه دستگاه قضائی آمریکا علیه وی و همسرش در ماجرای پرونده «رضا ضراب» تاجر ترکیه ای طلا خبر داد.

خبرنگار شبکه تلویزیونی اِن تی وی در این باره اعلام کرد که رئیس جمهور ترکیه از تلاش دادستان های آمریکائی برای نشان دادن نقش وی و خانواده اش در پرونده ضراب خبر داده است.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در این باره گفت: آن ها به دنبال قانون نیستند؛ بلکه به دنبال شبکه ای از روابط می گردند. جالب است که کیفرخواست صادره در اتهامات ضراب به تأسیس یک مؤسسه از سوی همسر من و ارتباط من با آن مؤسسه اشاره دارد؛ در حالیکه من و همسرم از مؤسسان آن نیستیم.

وی ادامه داد: تلاش آن ها برای ذکر نام ما در دادگاه نشان می دهد که انگیزه های ویژه ای در این خصوص وجود دارد.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه افزود: در دیدار با «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا این موضوع را به وی یادآور شدم؛ اما وی گفت که در این باره بی اطلاع است.

لازم به ذکر است چند ماه پیش، مخالفان اردوغان هجمه رسانه ای را علیه وی آغاز کردند تا نشان دهند وی و همسرش و نیز برخی از وزاء کابیه ترکیه در پرونده «رضا ضراب» تاجر ترکیه ای طلا در سال ۲۰۱۳ دست داشته اند؛ تحقیقاتی که مدتی بعد معلق شد؛ برخی از تحقیق کنندگان و دادستان های پرونده مذکور تغییر و برخی نیز اخراج شدند.

گفتنی است، آمریکا «رضا ضراب» تاجر ایرانی ترکیه ای طلا را به اتهام نقض تحریم های غرب علیه ایران پیش از توافق هسته ای ۱۴ جولای بازدداشت کرده است.

شواهد حاکی است با توجه به درخواست های مکرر ترکیه از آمریکا در خصوص استرداد «فتح الله گولن»؛ آمریکا هم اکنون با طرح مجدد ارتباط پرونده «رضا ضراب» با خانواده اردوغان قصد گروکشی ضراب در برابر گولن را دارد.