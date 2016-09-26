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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان:

همایش طلایه داران تبلیغ در زنجان برگزار می شود

همایش طلایه داران تبلیغ در زنجان برگزار می شود

زنجان- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: همایش طلایه داران تبلیغ به مناسبت ورود به دهه محرم در استان زنجان برگزار می شود.

حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به مناسبت  ورود به ماه محرم برنامه های خوبی توسط اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان برگزار می شود. 

وی اظهار کرد: همایش طلایه داران تبلیغ به مناسبت دهه  ماه محرم الحرام در دهم مهرماه سالجاری در محل دارلقرآن کریم زنجان برگزار می شود و در این مراسم معاون پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی کشور و  نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری، استاندار و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان حضور خواهند داشت. 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: همایش  طلایه داران تبلیغ استانی است  ولی متولی برگزاری این همایش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان بوده و برای مبلغین و مبلغات می باشد تا توصیه های لازم  در خصوص ماه محرم الحرام  ارائه شود. 

خسروی تاکید کرد: همچنین همایش پرچمداران برای هیئت مذهبی و مادحین ۷ مهرماه سالجاری در حسینیه اعظم زنجان برگزار می شود. 

وی با بیان اینکه در آستانه ماه محرم الحرام همایش طلایه‌داران تبلیغ مختص مبلغین و مبلغات  است، یاد آورشد: هدف از برگزاری این همایش ها انجام درست و بهینه تبلیغ در ایام ماه محرم و رعایت شئونات اسلامی و انتقال پیام و فلسفه عاشورا به طور دقیق به مردم است. 

خسروی با بیان اینکه این ایام یکی از مهمترین فرصت ها برای ترویج فرهنگ غنی اسلام است، گفت: فرهنگ  دینی اسلامی و فلسفه قیام عاشورا باید در بین امت جهان اسلام به خوبی ترویج و تبیین شود و در  برنامه هایی که انجام می دهند به دور از هر گونه خرافه پرستی و بدعت ها و با رعایت اصول اسلامی باشد. 

وی تصریح کرد: اجتناب از مزاحمت برای دیگران،  استفاده نکردن از تصاویر و شمایل و علامت های غیر متعارف در برنامه ها از اهداف دیگر این همایش ها است. 

کد مطلب 3779170

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