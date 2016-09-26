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۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه،

ایران ترور نویسنده ضدصهیونیسم را محکوم کرد

ایران ترور نویسنده ضدصهیونیسم را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران ضمن محکوم کردن ترور «ناهض حتر» نویسنده اردنی ضدصهیونیسم و ضد وهابییت، اقدام عاجل در معرفی و مجازات عاملان و آمران ترور را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان ترور «ناهض حتر» نویسنده و فعال سیاسی اردنی را محکوم کرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئولیت این ترور متوجه کسانی است که تحمل قلم و اندیشه این نویسنده ضد صهیونیستی و ضد وهابی را نداشتند، افزود: گسترش موج خشونت و ترور، نتیجه مستقیم سیاست های نادرست و برخوردهای دوگانه محافل سیاسی و رسانه ای بین المللی و بی ارادگی منزجر کننده در مقابله با ریشه های فکری و سیاسی تکفیر و خشونت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام عاجل در معرفی و مجازات عاملان و آمران پشت پرده این اقدام تروریستی را خواستار شد.

کد مطلب 3779569
محمد مهدی ملکی

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