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۷ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۰

جان برنان:

قانون جاستا به امنیت آمریکا لطمه می‌زند

قانون جاستا به امنیت آمریکا لطمه می‌زند

رئیس سازمان سیا، طرح «عدالت برای مسببین حوادث تروریستی» موسوم به جاستا و برقراری امکانِ شکایت از مسئولین عربستان را برای این کشور خطرناک توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِن پی آر، «جان برنان» رئیس سازمان سیا درباره طرح موسوم به «جاستا» اعلام کرد: این اقدام مسئولین کشورمان را با مخاطراتی مواجه خواهد ساخت.

رئیس سازمان سیا در ادامه افزود: هیچ کشوری مانند آمریکا و هیچ نهادی مانند آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا از این رخداد متضرر نمی شود.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش سنای آمریکا توانست با اکثریت قاطع دو سوم آراء و لغو وتوی هفته گذشته «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا عملاً راه را برای شکایت بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر از مسئولین کشور عربستان هموار کند.

خبرگزاری یو اِس اِی تودی در این باره اعلام کرد: کنگره آمریکا نیز قرار است تا ساعاتی دیگر رویه مشابهی را به انجام رساند.

این تصمیم سنا ضربه ای مهلک به سیاست خارجی اوباما در پایان دوره دوم ریاست جمهوری وی به شمار می رود.

شایان ذکر است، رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرده بود که طرح «عدالت برای مسببین حوادث تروریستی» (JASTA ) را به دلیل مغایرت با منافع آمریکا وتو می کند.

گفتنی است، ۱۵ نفر از ۱۹ عامل حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا از اتباع عربستان سعودی بوده اند. همچنین پیشتر رسانه ها از دست داشتن برخی از مقامات سعودی در این حادثه گزارش های متعددی را مخابره کرده بودند.

کد مطلب 3782122

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