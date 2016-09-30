به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه اوپک در الجزایر یک تصمیم تاریخی گرفته است، گفت: این سازمان در دو سال و نیم گذشته نمی توانست تصمیم بگیرد و جلسات ما در عمل فقط به بحث می گذشت.

وزیر نفت با اعلام اینکه تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید نفت موجب می شود که افزایش عرضه برای سال آینده پیش بینی نشود، تصریح کرد: با وجود اختلافات درون اوپک این تصمیم گرفته شد موفقیت برای اوپک بود و بسیاری که می‌گفتند اوپک مرده است این تصمیم نشان داد که اوپک زنده است و در شرایط حساس می تواند به نفع اعضای خود تصمیم بگیرد.

این عضو کابینه دولت در پاسخ به این پرسش که سهمیه ما در تصمیم جدید اوپک به چه میزان شده است؟ اظهار داشت: فعلا سهمیه‌ای تعیین نشده است و صرفا یک سقف کل برای تولید در نظر گرفته شده است.

وزیر نفت تاکید کرد: قرار شد کارگروه عالی رتبه تخصصی از اعضای اوپک تشکیل شود تا در جلسه بعدی اوپک که در ماه نوامبر برگزار می شود سناریوهایی برای نحوه توزیع این کاهش برای اعضا ارائه شود.

وی با بیان اینکه از زمان اجلاس دوحه در قطر که در فوریه امسال برگزار شد بسیاری اصرار داشتند ایران تولید خود را افزایش ندهد و یا کم کند که با مقاومت و پافشاری که انجام شد این گونه نشد، تبیین کرد: در جلسات آینده باید در پی این باشیم که میزان تولید نفت خود را با توجه به روند تاریخی تولیدمان در سال های قبل از تحریم تعیین کنیم.

تولید نفت عربستان کاهش می‌یابد

زنگنه در پاسخ به این پرسش که عربستان چگونه حاضر به تغییر موضع خود نسبت به ایران شد و آیا واقعا می خواهد تولید خود را کاهش دهد؟ توضیح داد: بله فکر می کنم عربستان آمادگی دارد تولید خود را کم کند اما اینکه به چه عللی به این تصمیم رسید، بخشی از آن اقتصادی و بخشی سیاسی است.

وزیر نفت درباره اعتراض عراقی‌ها نسبت به تصمیمات اوپک هم بیان کرد: عراقی ها می گفتند تولید ما در اوپک در ماه اوت چهار میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ثبت شده و ادعا می‌کردند که تولید واقعی آنها چهار میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه است و می‌گفتند منابع ثانویه اطلاعات تولید کشور ما را غلط ارائه کردند.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که ضمانت اجرای مصوبات اوپک چیست؟ گفت: ضمانت اجرای اوپک بازار است، یعنی اگر اجرا کنند آثار آن را در بازار می بینند و قیمت های بهتری خواهند داشت و اگر مصوبات خود را اجرا نکنند بازار عکس العمل منفی نشان می دهد و قیمت ها پایین می آید.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا غیر اوپکی‌ها توصیه اوپکی‌ها را جدی می گیرند و آیا روسیه حاضر است تولید نفت خود را کاهش دهد؟ تصریح کرد: کسی توصیه کسی را در بازار جدی نمی گیرد مگر اینکه چاره ای جز آن نداشته باشد.

آمادگی روسیه برای کاهش تولید نفت

زنگنه با بیان اینکه تعدادی از غیر اوپکی‌ها از جمله روسیه برای همکاری با اوپک اعلام آمادگی کرده‌اند، گفت: در جلسه‌ای که با وزیران قطر، الجزایر و ونزوئلا داشتیم اعلام آمادگی کردند که با تصمیمات اوپک همراهی کنند.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه قرار شد کارگروه عالی رتبه تخصصی اوپک جلساتی را با غیر اوپکی‌ها داشته باشد تا هم آنها را تشویق به همراهی کند و هم میزان تعهدات را مشخص و نظارت کند که آیا رعایت کردند یا خیر، یادآور شد: بازار نفت از همان ثانیه‌هایی که اوپک دیروز تصمیم گیری کرد عکس‌العمل خود را نشان داد و قیمت بیش از دو دلار در هر بشکه افزایش یافت.

زنگنه در پایان با بیان اینکه این اثر روانی تصمیم گیری اوپک بود و وقتی اوپک تولید خود را در بازار عملاً کاهش دهد این اثر بیشتر می شود، خاطرنشان کرد: میزان ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا روند نزولی گرفته که این به نفع تولید کنندگان و در دراز مدت به نفع مصرف کنندگان هم است.