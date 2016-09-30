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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

در منطقه مرزی سومار؛

یادواره شهدای عملیات مسلم بن عقیل برگزار شد

یادواره شهدای عملیات مسلم بن عقیل برگزار شد

کرمانشاه - یادواره شهدای عملیات مسلم بن عقیل در منطقه مرزی سومار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یادواره شهدای عملیات مسلم بن عقیل در منطقه مرزی سومار با حضور سردار علی فضلی جانشین سازمان بسیج مستضفین برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان به بیان خاطراتی از این عملیات پرداختند و یاد شهدای این عملیات را زنده نگه داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات مسلم بن عقیل در مهر ماه سال 61 در محور سومار به صورت نیمه گسترده انجام شد.

این عملیات 7 روز به طول انجامید که در آن بخش وسیعی از خاک ایران آزاد شد و حتی پیشروی هایی نیز در خاک عراق صورت گرفت.

از عملیات مسلم بن عقیل به عنوان یکی از موفق ترین عملیات های تاریخ دفاع مقدس یاد می شود.

کد مطلب 3783053

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