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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

رئیس جمهوری فیلیپین خود را با هیتلر مقایسه کرد

رئیس جمهوری فیلیپین خود را با هیتلر مقایسه کرد

رئیس جمهوری فیلیپین ضمن مقایسه خود با رهبر آلمان نازی، خواستار نابودی بیش از سه میلیون نفر معتاد به مواد مخدر در این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رودریگو دوترته»، رئیس جمهوری فیلیپین از تصمیمات دولتش در خصوص برخورد حداکثری با مساله قاچاق مواد مخدر دفاع کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری فیلیپین خود را با هیتلر قیاس کرده و گفت که از نابودی بیش از سه میلیون نفر مصرف کننده و فروشنده مواد مخدر در کشورش خوشحال خواهد شد.

«دوترته» در قیاس خود با رهبر آلمان نازی و اشاره به معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر در فیلیپین گفت: اگر آلمان هیتلر داشت، ما هم خواهیم داشت. شما قربانیان من را می شناسید. من مایلم تا همه آنها مجرم شناخته شوند تا به مشکل کشورم پایان داده و نسل آینده را از تباهی و فساد نجات دهم.

گفتنی است، «رودریگو دوترته» در انتخابات ریاست جمهوری ماه می سال جاری میلادی با شعار پایان دادن به مصرف مواد مخدر و فساد در کشور ۱۰۰ میلیون نفری فیلیپین بر سر کار آمد.

از زمان روی کار آمدن وی در ۳۰ ژوئن تا کنون، حدود ۳۱۰۰ تن در این کشور کشته شده اند که اکثر این موارد مربوط به درگیری های پلیس در خصوص مواد مخدر می باشند.  

کد مطلب 3783186

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