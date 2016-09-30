بروز گرد وخاک درکشور/ بارش باران بخشهایی از کشور را فرامی گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، نقشه های پیش یابی شروع فعالیت سامانه بارشی را از امروز برای کشور نشان می دهند به همین منظور در سواحل دریای خزر، به ویژه در غرب دریا، بارش باران و گاهی وزش باد پیش بینی می شود که این روند در روز شنبه نیز با شدت کمتری در استان های گیلان و مازندران ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، روز شنبه در استانهای واقع در زاگرس مرکزی و ارتفاعات غرب کشور نیز رگبار پراکنده باران گاهی با رعد برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود، این وضعیت روز یکشنبه نیز در بخش هایی از زاگرس مرکزی، دامنه های جنوب البرز و نواحی مرکزی کشور نیز رخ خواهد داد. امروز و روز شنبه در جنوب غرب و بخشهایی از غرب و جنوب کشور پدیده گرد و خاک سبب کاهش دیدافقی و کیفیت هوا خواهد شد.

طبق اخطاریه هواشناسی از بعد از ظهر روز شنبه و طی روز یکشنبه در شرق و شمال شرق کشور وزش باد شدید پیش بینی می شود که در برخی مناطق با گرد وخاک همراه بوده و در منطقه زابل به صورت طوفان و گرد و خاک خواهد بود.

براین اساس وضع هوای مناطق متاثر از این سامانه در روز جمعه و برای گیلان، بارش باران، اردبیل و غرب مازندران و احتمال آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیلها و رودخانه ها در گیلان و احتمال بارش خفیف برف در ارتفاعات اردبیل و مه آلود شدن جاده های کوهستانی در این مناطق پیش بینی می شود.

برای روز شنبه نیز رگبار پراکنده باران گاهی با رعد برق و وزش باد شدید موقتی در استانهای چهارمحال و بختیاری، غرب لرستان، نیمه جنوبی همدان، شرق و شمال هرمزگان و بارش باران در گیلان، مازندران پیش بینی شده است.

رگبار پراکنده باران گاهی با رعد برق و وزش باد شدید موقتی برای روز یکشنبه در استانهای چهارمحال وبختیاری، مرکزی، اصفهان، جنوب تهران، قم، جنوب غرب سمنان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رخ خواهد.

بر اساس این گزارش، سازمان هواشناسی توصیه کرده است با توجه به شرایط ذکر شده در مناطق فوق، اقدامات ایمنی لازم جهت جلوگیری از خسارات احتمالی به عمل آید.