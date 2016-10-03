به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری در حاشیه سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک برای شرکت در هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، در جمع کارآفرینان و متخصصان مقیم ایالات متحده آمریکا حضور یافت.

وی در این برنامه با اشاره به پیشرفت و تغییر رویکرد عمومی کشور به سود اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: با اصلاح رویکردهای پیشین در حوزه فرهنگ اقتصادی و توجه جامعه به مقوله اقتصاد دانش‌بنیان، بخشی از دانشگاه‌ها از یک فضای صرفا علمی به محیطی برای کارآفرینی بدل شده‌اند و بخش خصوصی وارد عرصه فناوری شده است که مجموع این تغییرات زمینه تحول جدی در کشور را فراهم می‌کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، هدف از نشست‌های سالیانه نیویورک را یافتن راه‌های بهره‌مندی از توانمندی نخبگان ایرانی ساکن امریکا عنوان کرد و افزود: ایجاد ارتباط نخبگان و مراکز علمی و پژوهشی کشور، ارتباط و تعامل سرمایه‌گذاران با فناوران و نیز مساعد کردن زمینه برای کارآفرینانی که علاقمندند کسب و کار فناورانه خود را در کشور ایجاد کنند از رسالت‌های اصلی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و برگزاری این نشست‌ها است.

ستاری دلیل عدم پیشرفت کشورهای صاحب منابع زیرزمینی را تکیه صرف به این منابع و بی‌توجهی به سرمایه انسانی به عنوان دارایی اصلی دانست و افزود: مهم ترین دلیل پیشرفت نکردن کشورهایی که منابع زیرزمینی دارند تفکرات و مشکلات فرهنگی است و به همین دلیل از این موضوع تحت عنوان نفرین منابع یاد می‌شود.

زمینه های بکر کارآفرینی

وی با اشاره به موج استارت‌آپ‌های فعال کشور گفت: ایران دارای زمینه‌های بکر و مساعدی برای شکل‌گیری استارت‌آپ‌هاست و به همین دلیل بسیاری از فعالان حوزه فناوری و سرمایه‌گذاران با شناخت این ظرفیت‌ها به آغاز کسب و کار فناورانه در کشور علاقه مند شده‌اند. پایه بسیاری از کسب و کارهای قدرتمند استارت‌آپ‌ها هستند که ایران می‌تواند بستر مساعدی برای شکل‌گیری آن‌ها باشد.

معاون علمی و فناوری به توانمندی و پیشرفت کشور در حوزه‌های گوناگون فناوری‌های راهبردی را ناشی از توانمندی نیروی انسانی خلاق کشورمان دانست و گفت: در بسیاری از حوزه‌های فناوری توانمند هستیم و در زیست فناوری ۹۸ درصد از نیاز دارویی کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود.

صادرات محصولات دانش بنیان

وی افزود: در حال حاضر داروهای زیست فناوری ما به کشورهای منطقه صادر می شود و کشورهایی مانند روسیه مشتری داروهای زیست‌فناور کشورمان هستند.

معاون علمی و فناوری، حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی را یکی دیگر از ظرفیت‌های بالقوه کشورمان در ایجاد ثروت از محل فناوری برشمرد و افزود: یکی از ظرفیت‌های بزرگ ایران در این حوزه است که با بهره‌گیری از دانش و فناوری می‌تواند ایجاد ارزش افزوده بالا را به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: در نانوفناوری جزو کشورهای برتر جهان هستیم و این توسعه علمی و فناوری در کنار اصلاح نگرش‌های اقتصادی موجب رخ دادن تحولات جدی در عرصه اقتصادی با تکیه به اقتصاد دانش‌بنیان شده است.

وی بیان کرد: بزرگ‌ترین شرکت‌های منطقه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران فعال هستند و سال آینده بازار کشور در این حوزه به ۸۰ میلیارد دلار می‌رسد.

پیاده سازی ایده های نوآورانه

ستاری ایران را بازار هدف جذاب برای سرمایه‌گذاران و زمینه مناسبی برای فعالان علم و فناوری دانست و ابراز کرد: خوشبختانه سرمایه‌گذاران از یک سو و نخبگان و فناوران خارج از کشور از سوی دیگر تمایل زیادی به فعالیت و پیاده ‌سازی ایده‌های نوآورانه در کشور نشان داده‌اند و در این راستا بنیاد ملی نخبگان با طراحی ایجاد سازوکار مناسب تلاش می‌کند بستر مناسب این فعالیت‌ها را از راه ایجاد تعامل میان دانشجویان، اساتید ، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایجاد زمینه تعامل میان نخبگان علمی و فناوری با کشور در قالب طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم را زمینه‌ساز ماندگاری بسیاری از این افراد برشمرد و گفت: ایجاد این زمینه موجب جذب نخبگان شده است و با ایجاد بیش از ۵۰ مرکز جذب نخبگان خارج از کشور شامل پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌هاو ارائه تسهیلاتی هم‌پای مراکز خارجی، جذب نخبگان با روندی روبه رشد و شتاب بالا انجام می‌شود و در حال حاضر به رکورد بازگشت ۲ نخبه در روز نزدیک شده‌ایم.

وی با اشاره به بازگشت بیش از ۳۰۰ نفر از متخصصان برجسته ایرانی به کشور در یک سال و نیم گذشته افزود: خوشبختانه افرادی که بازگشته‌اند شرایط مساعدی برای فعالیت پژوهشی و علمی خود دارند و در میان انان افرادی هستند که با درآمد بالای ۳۵۰هزار دلاری به کشور بازگشته‌اند و درآمدی بالاتر از این رقم را برای استارت‌آپ خود پیش‌بینی می‌کنند.