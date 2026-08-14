حجتالاسلام محمد صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمینههای متنوعی برای اوقات فراغت دانشآموزان شهرستان اردستان فراهم شده است تا دانشآموزان بتوانند در کنار آموزشهای رسمی، مهارتهای مختلفی را فرا بگیرند و در عرصههای گوناگون افتخارآفرینی کنند.
وی افزود: این برنامهها در حوزههای ورزشی، هنری، قرآنی و مهارتهای فنی و حرفهای برگزار میشود و کانون فرهنگی مهاباد، کانون شهید مفتح اردستان، دارالقرآن و برخی مدارس شهرستان که ظرفیت برگزاری کلاسهای فوقبرنامه را دارند، در اجرای این برنامهها مشارکت دارند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: شهرستان اردستان از ظرفیت بسیار خوبی در حوزه فعالیتهای قرآنی برخوردار است و در زمینه مدارس حفظ قرآن کریم، رتبه سوم کشور را کسب کرده که این موفقیت افتخار ارزشمندی برای شهرستان محسوب میشود.
صیدی تصریح کرد: در زمینه حفظ موضوعی قرآن کریم نیز مدرسه مصطفوی موفق به کسب رتبه دوم کشوری شده است و ۱۱۶ دانشآموز شهرستان اردستان در مسابقات «درسهایی از قرآن» موفق به کسب رتبههای برگزیده کشوری شدهاند.
وی بیان کرد: در رشته نهجالبلاغه نیز یکی از دانشآموزان اردستان موفق به کسب رتبه سوم استانی و چهار دانشآموز دیگر موفق به کسب رتبه چهارم استانی شدهاند که نشاندهنده ظرفیت بالای دانشآموزان شهرستان در فعالیتهای قرآنی و معارف اسلامی است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان ادامه داد: در حوزه برنامههای اردویی نیز با همکاری خیران، بسیج دانشآموزی و کارشناسان اردویی آموزش و پرورش، پنج دستگاه اتوبوس از دانشآموزان شهرستان به مشهد مقدس اعزام شدند که دانشآموزان بدون پرداخت هزینه در این سفر حضور یافتند.
صیدی اضافه کرد: همچنین دو دستگاه اتوبوس از دانشآموزان، که همگی از زائران اولی بودند، با همکاری بسیج دانشآموزی به کربلای معلی اعزام شدند و برنامههای اردویی و زیارتی دانشآموزان همچنان ادامه خواهد داشت.
وی یادآور شد: در حوزه جوانی جمعیت نیز کمیته جمعیت در آموزش و پرورش شهرستان تشکیل شده و اقدامات فرهنگی و تبلیغی در این زمینه در حال انجام است.
معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان تأکید کرد: در راستای ترویج فرهنگ فرزندآوری، از خانوادههایی که امسال صاحب فرزند شدهاند، سرکشی و ضمن تبریک، هدایایی به این خانوادهها اهدا شده است.
صیدی بیان کرد: برای موضوع ازدواج نیز کارگروهی تشکیل شده و تلاش میکنیم با استمرار این برنامهها، اقدامات فرهنگی و حمایتی در زمینه جوانی جمعیت و ازدواج را در شهرستان دنبال کنیم.
وی اضافه کرد: زندگی مردان بزرگ یک پیام روشن دارد و آن انتخاب عزت در برابر ذلت است؛ ممکن است انسان برای حفظ عزت خود سختی بکشد، هزینه بدهد و حتی در مقطعی تنها بماند، اما نباید زیر بار ظلم و ذلت برود.
معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان یادآور شد: ما از شهید مدرس اردستانی شجاعت در برابر ظلم را آموختهایم و مکتب عاشورا نیز به ما یاد داده است که عزت بالاتر از زندگی همراه با خواری است.
وی خاطرنشان کرد: «هیهات منا الذله» تنها یک شعار تاریخی نیست، بلکه یک مکتب زندگی است؛ یعنی اگر زبان داری سکوت نکنی، اگر ظلمی میبینی بیتفاوت نباشی و اگر دشمن تلاش میکند ارادهات را بشکند، تسلیم نشوی.
صیدی تصریح کرد: شجاع کسی نیست که ترسی نداشته باشد، بلکه شجاع کسی است که ترس را میشناسد اما اجازه نمیدهد ترس او را ذلیل کند و برای حفظ عزت حاضر است سختیها را تحمل کند.
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