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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۳

سقاب اصفهانی:

مصرف بنزین ایران فاصله معناداری با الگوی بهینه دارد

مصرف بنزین ایران فاصله معناداری با الگوی بهینه دارد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: هر تصمیمی درباره قیمت بنزین پیش از اجرا باید به‌ صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفت‌ وگویی درباره مباحث مطرح‌شده در روزهای اخیر پیرامون وضعیت عرضه بنزین در کرمان اظهار کرد: موضوع از شب گذشته در حال پیگیری بوده و دستور توقف اقدام انجام‌شده نیز صادر شده است.

وی افزود: امروز نیز گفت‌ وگوهایی با وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولان دولت برای بررسی دقیق‌تر این مساله انجام شده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به حساسیت جامعه نسبت به موضوع بنزین گفت: رویکرد دولت، پرهیز از هرگونه اقدامی است که مردم را غافلگیر کند. هر تغییر احتمالی در حوزه انرژی به‌ ویژه بنزین باید پیش از اجرا با مردم مطرح و دلایل، ابعاد، راهکارها و پیامدهای آن به‌روشنی تشریح شود.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین کشور به‌ طور میانگین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، یادآورشد: از این میزان، حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۹ میلیون لیتر نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: محصولاتی که اکنون در پتروشیمی‌ها به بنزین تبدیل و در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، تا سال ۱۴۰۰ صادر می‌شد و برای کشور درآمد ارزی داشت؛ اما ناترازی بنزین موجب شد این محصولات به مصرف داخلی برسد.

معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: برآورد می‌شود استفاده از این محصولات در داخل کشور، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای تامین دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانه‌ها را کاهش داده باشد.

مصرف فعلی بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است

وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از نیاز روزانه کشور نیز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تامین می‌شود و به همین دلیل، مدیریت مصرف و نزدیک‌کردن میزان مصرف به تولید داخلی، یک ضرورت اقتصادی است.

سقاب اصفهانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره مصرف سوخت در کشورهای مختلف، توضیح داد: بر اساس این بررسی‌ها، مصرف بهینه بنزین در ایران با توجه به جمعیت، وسعت کشور و میزان جابه‌جایی بار و مسافر باید بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز باشد؛ در حالی که مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است.

وی استاندارد و مصرف بالای خودروها را یکی از مهم‌ترین عوامل این فاصله دانست و افزود: بخش قابل توجهی از شکاف موجود میان مصرف فعلی و مصرف بهینه، ناشی از وضعیت خودروها و سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی است و نباید صرفاً مردم را مسئول افزایش مصرف دانست.

تشریح سه سناریوی در دست بررسی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از گزینه‌های مطرح‌شده مصوبه مکتوب دولت نیست، گفت: وجود سناریوهای متعدد برای یک مساله، امری طبیعی است و باید همه گزینه‌ها در فضایی کارشناسی بررسی شوند تا بهترین راهکار انتخاب شود.

وی سناریوی نخست را عرضه بنزین به میزان تولید روزانه کشور اعلام و اضافه کرد: در این روش، بدون تغییر در قیمت، بنزین تا سقف تولید کشور در جایگاه‌ها عرضه می‌شود؛ اما ممکن است این شیوه به ایجاد صف و نابرابری در دسترسی به سوخت منجر شود.

سقاب اصفهانی درباره سناریوی دوم اذعان داشت: در این الگو، میزان سوخت در دسترس میان خودروها توزیع می‌شود و مصرف بیش از سهمیه تعیین‌شده، با نرخ غیریارانه‌ای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات عرضه خواهد شد.

وی سناریوی سوم را اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقی‌مانده میان همه آحاد مردم دانست و اظهار کرد: در این روش، به جای آنکه سهم یارانه بنزین فقط به دارندگان خودرو اختصاص یابد، امکان توزیع عادلانه‌تر آن میان مردم فراهم می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: هر سه سناریو دارای نقاط قوت و ضعف است و رسانه‌ها، کارشناسان و مردم می‌توانند با بررسی ابعاد مختلف این راهکارها، دولت را در انتخاب تصمیم درست یاری کنند.

سقاب اصفهانی گفت: هدف نهایی، کاهش وابستگی به واردات بنزین، ایجاد تعادل میان تولید و مصرف و هدایت منابع کشور به اولویت‌هایی همچون تأمین دارو، کالاهای اساسی و تقویت زیرساخت‌هاست.

کد مطلب 6915950

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    نظرات

    • سامان IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      9 1
      پاسخ
      امیدوارم کیفیت بنزین ما رو با بنزین اونا هم مقایسه کنه و قطعات خودرو های ما رو هم با خودرو های خارجی مقایسه کنه بعد حرف بزنه البته حق با خودشه ما اشتباه میکنیم
    • مجتبی بساک IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      3 1
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      اگه بنزین گرون بشه روهمه چیز تاثیر میذاره جنس ها خوراکی پوشیندنی سر به فلک میذاره. ماپول یارانه ای نمیخوایم مردم گول نزنید
    • IR ۰۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      2 2
      پاسخ
      این به اصطلاح کارشناسان در نظر داشته باشن ما اصولا با جهان قابل مقایسه نیستیم و سعی نکنن سبک زندگی ما رو شبیه کشورهایی کنن که حتی آب هم وارد میکنند خاک ما طلاست هرچند دلیل نمیشه که مصرف بهینه نباشه اما نمیشه این ملت رو وادار کرد که کوزه‌گری باشند و از کوزه شکسته آب بخورند.. الان وقت این جراحی‌های غیرکارشناسانه نیست دولتمردان محترم!!!! همون جراحی قبلی رو درست بخیه نکردید و تبعاتش گریبان ملت رو گرفته.. کاش بعد از جراحی حذف ارزترجیحی تکلیف تراستی ها رو هم مشخص میکردید تا درد جراحی رو تسکین میداد..
    • IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      1 4
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      وقتی الگوی مصرف نداریم یعنی آموزش نبوده مانند خیلی جیزهای دیگه. پس به‌جای افزایش قیمت، آموزش را آغاز کنید....
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      2 0
      پاسخ
      الگوي بهينه چيه برن سر كار برگردن ؟
    • IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      1 1
      پاسخ
      یعنی چی مصرف زباده مردم در حال ( زندگی هستن ) روغن و برنج نیست که بخرن بزارن تو انبار یا ماشین حرکت میکنند به سمت مقصدی کاری بنزین استفاده میکنند هر مصرف بنزینی برای انجام کاری هست که به احتمال زیاد انجام اون کار به گردش اقتصاد کمک خواهد داشت
    • مهدی IR ۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      3 1
      پاسخ
      هزاران هزار ماشین مدل پایین که دیگه هیچ کارایی ندارند و مصرف سوخت وحشتناکی دارند. همیشه فقط مسئولان زاویه دید خودشان را دارند و به نفع خود عمل می‌کنند. آیا ملت این شرایط مالی را دارند که خودرومدل پایین را به یک خودرو به روز جایگزین کنند؟ درست نیست فقط بیایم بگیم با الگو جهانی فاصله داره. آره فاصله داره چون اونور اب ملت ماشین بیست سال کار سوار نمیشن از ناچاری.
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 2
      پاسخ
      ببین میخواید اول گرون کنید اول جوری گرون کنید که تهدید وجودی نکنه و ملایم باشه که مردم رو از زندگی ساقط نکنه دوم قبل از اجرا با مردم صحبت کنید سوم برای اقشار ضعیف جبران بشه تا حدی
      • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
        1 0
        چی میگی شما..؟؟؟ خوبی؟ حسابت پره فکر کنم ..‌ملایم گرون کنید..! این پیشنهاده میدی؟ همین طوری فکر میکنیم که وضعمون اینه...یه عده مرفه که براشون فرقی نداره قیمتا..اینقدر پشت.گرمی دارن که تصمیمات نابجای مسوولین نابلد زندگی‌شون رو زیرو رو نکنه..
    • IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      2 1
      پاسخ
      یارانه بنزین و دیگر حامل های انرژی باید بطور عادلانه به همه مردم تعلق بگیره
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۳
      0 2
      پاسخ
      ایران درگیر بزرگترین جنگ تاریخ خود است..و مسیولان باید بدون سستی و تعارف..آنچه که بنفع اکثریت مردم است.. اعلام و با قدرت و سرعت اجرا نمایند..اساسا دمکراسی یعنی همین...تاخیر خطرات و آسیبها را بزرگتر و مهلک تر میکند.
    • ناشناس IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      0 0
      پاسخ
      بنزین یارانه متعلق به قشر ضعیف جامعه میباشد نه طبقه مرفه و اتباع افغانی

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