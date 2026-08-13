مصرف بنزین ایران فاصله معناداری با الگوی بهینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در گفت‌ وگویی درباره مباحث مطرح‌شده در روزهای اخیر پیرامون وضعیت عرضه بنزین در کرمان اظهار کرد: موضوع از شب گذشته در حال پیگیری بوده و دستور توقف اقدام انجام‌شده نیز صادر شده است.

وی افزود: امروز نیز گفت‌ وگوهایی با وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و دیگر مسئولان دولت برای بررسی دقیق‌تر این مساله انجام شده است.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به حساسیت جامعه نسبت به موضوع بنزین گفت: رویکرد دولت، پرهیز از هرگونه اقدامی است که مردم را غافلگیر کند. هر تغییر احتمالی در حوزه انرژی به‌ ویژه بنزین باید پیش از اجرا با مردم مطرح و دلایل، ابعاد، راهکارها و پیامدهای آن به‌روشنی تشریح شود.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین کشور به‌ طور میانگین حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است، یادآورشد: از این میزان، حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در پالایشگاه‌های کشور تولید می‌شود و نزدیک به ۹ میلیون لیتر نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: محصولاتی که اکنون در پتروشیمی‌ها به بنزین تبدیل و در جایگاه‌ها عرضه می‌شود، تا سال ۱۴۰۰ صادر می‌شد و برای کشور درآمد ارزی داشت؛ اما ناترازی بنزین موجب شد این محصولات به مصرف داخلی برسد.

معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: برآورد می‌شود استفاده از این محصولات در داخل کشور، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از منابع ارزی قابل استفاده برای تامین دارو، کالاهای اساسی، گندم و پرداخت یارانه‌ها را کاهش داده باشد.

مصرف فعلی بنزین کشور حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است

وی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از نیاز روزانه کشور نیز از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی تامین می‌شود و به همین دلیل، مدیریت مصرف و نزدیک‌کردن میزان مصرف به تولید داخلی، یک ضرورت اقتصادی است.

سقاب اصفهانی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره مصرف سوخت در کشورهای مختلف، توضیح داد: بر اساس این بررسی‌ها، مصرف بهینه بنزین در ایران با توجه به جمعیت، وسعت کشور و میزان جابه‌جایی بار و مسافر باید بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون لیتر در روز باشد؛ در حالی که مصرف فعلی حدود ۱۳۵ میلیون لیتر است.

وی استاندارد و مصرف بالای خودروها را یکی از مهم‌ترین عوامل این فاصله دانست و افزود: بخش قابل توجهی از شکاف موجود میان مصرف فعلی و مصرف بهینه، ناشی از وضعیت خودروها و سیاست‌گذاری در صنعت خودروسازی است و نباید صرفاً مردم را مسئول افزایش مصرف دانست.

تشریح سه سناریوی در دست بررسی

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر اینکه هیچ‌کدام از گزینه‌های مطرح‌شده مصوبه مکتوب دولت نیست، گفت: وجود سناریوهای متعدد برای یک مساله، امری طبیعی است و باید همه گزینه‌ها در فضایی کارشناسی بررسی شوند تا بهترین راهکار انتخاب شود.

وی سناریوی نخست را عرضه بنزین به میزان تولید روزانه کشور اعلام و اضافه کرد: در این روش، بدون تغییر در قیمت، بنزین تا سقف تولید کشور در جایگاه‌ها عرضه می‌شود؛ اما ممکن است این شیوه به ایجاد صف و نابرابری در دسترسی به سوخت منجر شود.

سقاب اصفهانی درباره سناریوی دوم اذعان داشت: در این الگو، میزان سوخت در دسترس میان خودروها توزیع می‌شود و مصرف بیش از سهمیه تعیین‌شده، با نرخ غیریارانه‌ای و متناسب با هزینه تأمین یا واردات عرضه خواهد شد.

وی سناریوی سوم را اختصاص بخشی از بنزین به حمل‌ونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقی‌مانده میان همه آحاد مردم دانست و اظهار کرد: در این روش، به جای آنکه سهم یارانه بنزین فقط به دارندگان خودرو اختصاص یابد، امکان توزیع عادلانه‌تر آن میان مردم فراهم می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: هر سه سناریو دارای نقاط قوت و ضعف است و رسانه‌ها، کارشناسان و مردم می‌توانند با بررسی ابعاد مختلف این راهکارها، دولت را در انتخاب تصمیم درست یاری کنند.

سقاب اصفهانی گفت: هدف نهایی، کاهش وابستگی به واردات بنزین، ایجاد تعادل میان تولید و مصرف و هدایت منابع کشور به اولویت‌هایی همچون تأمین دارو، کالاهای اساسی و تقویت زیرساخت‌هاست.