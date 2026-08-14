احداث استخر ۵۰ متری؛ گام بلند همدان برای فتح سکوهای شنا

خبرگزاری مهر، گروه استانها-محمدرضا بهرامی صفت: همدان از استانهای دارای پیشینه درخشان در رشتههای شنا، شیرجه و واترپلو به شمار میرود؛ استانی که همواره استعدادهای قابل توجهی را به ورزش کشور معرفی کرده اما کمبود زیرساختهای استاندارد یکی از موانع اصلی برای شکوفایی کامل ظرفیتهای این رشته ورزشی بوده است.
در سال گذشته با حمایتهای حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس پایگاه قهرمانی و مرکز استعدادیابی ورزشهای آبی غرب کشور در همدان افتتاح شد؛ اتفاقی مهم که میتواند نقطه عطفی در مسیر رشد رشتههای ورزشهای آبی استان باشد.
پایگاه قهرمانی و مرکز استعدادیابی ورزشهای آبی غرب کشور در محل استخر کوثر واقع در کوی شهرک مدنی همدان و از طریق ماده ۲۷ ایجاد شده است. بازسازی و تجهیز این مجموعه با سرمایهگذاری ۱۴ میلیارد تومانی انجام شد تا یکی از مجموعههای مهم استان برای شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای شنا در اختیار ورزشکاران قرار گیرد.
پایگاه قهرمانی موتور محرک شنا در همدان
افتتاح پایگاه قهرمانی و مرکز استعدادیابی ورزشهای آبی غرب کشور در مدتزمانی کوتاه آثار خود را در فضای شنای همدان نشان داده است. افزایش انگیزه ورزشکاران، فراهم شدن شرایط بهتر برای تمرین، انسجام بیشتر برنامههای استعدادیابی و توجه جدیتر به مسیر قهرمانپروری، از جمله دستاوردهای شکلگیری این پایگاه به شمار میرود.
این مجموعه اکنون ظرفیتی ارزشمند برای شنای همدان و استانهای غرب کشور است؛ ظرفیتی که میتواند با برنامهریزی مستمر، حضور مربیان توانمند و حمایت مسئولان زمینه معرفی نسل تازهای از قهرمانان ورزشهای آبی را فراهم کند؛ اما توسعه شنا تنها با اتکا به امکانات موجود ممکن نخواهد بود. ورزشکاران همدانی برای پیشرفت در سطح حرفهای، حضور قدرتمند در مسابقات کشوری و رسیدن به اردوهای ملی نیازمند زیرساختهایی متناسب با استانداردهای روز هستند.
امروز مهمترین مطالبه هیئت ورزشهای آبی استان همدان ساخت یک استخر ۵۰ متری استاندارد است؛ استخری که نبود آن فرصت میزبانی رقابتهای مهم ملی و بیناستانی را از همدان گرفته و مسیر آمادهسازی حرفهای شناگران را نیز دشوارتر کرده است.
استخر ۵۰ متری تنها یک سازه ورزشی نیست بلکه زیرساختی حیاتی برای توسعه ورزش قهرمانی، برگزاری اردوهای ملی، میزبانی مسابقات معتبر، ارتقای سطح فنی مربیان و ورزشکاران و همچنین فعال شدن بیش از پیش رشتههای شنا، شیرجه و واترپلو محسوب میشود.
اکنون که پایگاه قهرمانی ورزشهای آبی غرب کشور در استخر کوثر راهاندازی شده و نتایج مثبت آن نیز در رونق شنای استان قابل مشاهده است، انتظار میرود مسئولان استانی و ملی، گام بعدی را برای احداث استخر ۵۰ متری استاندارد بردارند.
استخر ۵۰ متری همدان را به قطب اصلی شنای کشور تبدیل میکند
نایب رئیس مجلس و نماینده مردم همدان فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه درخشان همدان در رشتههای شنا، شیرجه و واترپلو اظهار کرد: همدان از سالهای دور در رشته شنا جایگاه ویژهای داشته و ورزشکاران مستعد و توانمندی را در این حوزه به ورزش کشور معرفی کرده است.
حمیدرضا حاجی بابایی افزود: ظرفیت انسانی، علاقه نوجوانان و جوانان و همچنین حضور مربیان توانمند، پشتوانه ارزشمندی برای توسعه ورزشهای آبی در استان همدان محسوب میشود، اما رسیدن به جایگاه واقعی همدان در این رشتهها بدون تقویت زیرساختها و فراهم شدن امکانات استاندارد ممکن نخواهد بود.
وی با اشاره به راهاندازی پایگاه قهرمانی و مرکز استعدادیابی ورزشهای آبی غرب کشور گفت: برای ایجاد این پایگاه در استخر کوثر شهرک مدنی همدان تلاشها و پیگیریهای فراوانی انجام شد تا مجموعهای مناسب برای شناسایی استعدادها، تمرین هدفمند ورزشکاران و پرورش قهرمانان آینده فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازسازی استخر کوثر از طریق ماده ۲۷ و با سرمایهگذاری ۱۴ میلیارد تومانی بخش خصوصی انجام شد و خوشبختانه با افتتاح این پایگاه در سال ۱۴۰۴ در مدت کوتاهی شاهد رشد فعالیتها، افزایش شور و انگیزه در میان ورزشکاران و موفقیتهای قابل توجه شناگران همدانی بودیم.
وی با بیان اینکه ایجاد این پایگاه آغاز یک مسیر مهم برای ورزشهای آبی همدان است، عنوان کرد: پایگاه قهرمانی و مرکز استعدادیابی غرب کشور نشان داد هر جا زیرساخت مناسب، برنامهریزی و حمایت مسئولان در کنار استعداد ورزشکاران قرار گیرد، نتایج آن در مدت کوتاه نمایان خواهد شد.
حاجی بابایی افزود: امروز باید گام بعدی را با جدیت برداریم و این گام ساخت استخر ۵۰ متری استاندارد در همدان است چراکه ساخت استخر ۵۰ متری تنها یک پروژه عمرانی نیست بلکه یک نیاز اساسی برای توسعه ورزش قهرمانی، برگزاری اردوهای آمادهسازی، میزبانی مسابقات ملی و فراهم شدن شرایط تمرین حرفهای برای شناگران استان به شمار میرود.
وی عنوان کرد: به طور قطع اگر این فضای ورزش های آبی در همدان ساخته و افتتاح شود، استان میتواند در سطح ملی حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد و با تکیه بر ظرفیتهای موجود به قطب اصلی این رشته ورزشی در کشور تبدیل شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش استخرهای استاندارد در روند قهرمانپروری گفت: ورزشکاران همدانی توانایی بالایی دارند، اما برای رقابت با استانهای برخوردار، باید از امکاناتی همسطح با استانداردهای ملی بهرهمند باشند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای ورزشی بهویژه استخرهای عمومی و استاندارد باید به یک مطالبه جدی در همدان تبدیل شود، در سالهای گذشته نیز برای ساخت و توسعه استخرها پیگیریهایی انجام شده و امروز آموزش و پرورش در حال ساخت سه استخر است.
وی ادامه داد: تمام تلاش خود را انجام خواهم داد تا با رایزنی با وزیر ورزش و جوانان، استاندار همدان، ادارهکل ورزش و جوانان و دیگر دستگاههای مرتبط، زمینه جانمایی، تامین اعتبار و آغاز عملیات اجرایی استخر ۵۰ متری استاندارد فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: ورزش همدان شایسته برخورداری از زیرساختهای درخور استعدادها و افتخارات خود است و امیدواریم با همافزایی مسئولان و حمایت دستگاههای اجرایی این مطالبه مهم جامعه ورزش استان محقق شود تا شاهد موفقیتهای بیشتر شناگران همدانی در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.
ساخت استخر ۵۰ متری شنا را با جدیت پیگیری میکنیم
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای همدان در رشتههای ورزشهای آبی اظهار کرد: استان همدان در رشتههای شنا، شیرجه و واترپلو از استعدادهای ارزشمند و مربیان توانمندی برخوردار است و در سالهای اخیر نیز شاهد فعالیتهای مطلوب و نتایج قابل توجه ورزشکاران این حوزه بودهایم.
علی حقیقی افزود: راهاندازی پایگاه قهرمانی و مرکز استعدادیابی ورزشهای آبی غرب کشور در استخر کوثر شهرک مدنی همدان گام موثری در مسیر توسعه شنا و شناسایی استعدادهای جدید بوده است؛ این مجموعه در مدت کوتاهی توانسته فضای مناسبی برای تمرین و رشد ورزشکاران فراهم کند و آثار مثبت آن در افزایش نشاط، برنامهریزیهای تخصصی و موفقیت شناگران استان قابل مشاهده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بیان کرد: وجود یک استخر ۵۰ متری استاندارد امکان برگزاری مسابقات کشوری، میزبانی اردوهای تیمهای ملی، ارتقای سطح فنی ورزشکاران و فراهم شدن تمرینات حرفهای را برای شناگران استان فراهم خواهد کرد و همچنین این زیرساخت میتواند به رشد همزمان رشتههای شنا، شیرجه و واترپلو کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای تامین اعتبار و اجرای این پروژه، گفت: تمام تلاش خود را برای پیگیری ساخت این فضا انجام خواهیم داد و با استفاده از ظرفیت وزارت ورزش و جوانان، استانداری، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط، مسیر اجرایی شدن این مطالبه مهم را دنبال میکنیم.
وی در پایان گفت: ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان از برنامههای هیئت ورزشهای آبی حمایت میکند و امیدواریم با حمایت استاندار همدان و نایب رئیس مجلس و سایر نمایندگان زمینه احداث استخر استاندارد ۵۰ متری فراهم شود تا استعدادهای فراوان این استان فرصت بیشتری برای درخشش در رقابتهای ملی و بینالمللی داشته باشند.
در پایان گفتنی است؛ افتتاح پایگاه قهرمانی ورزشهای آبی غرب کشور در استخر کوثر شهرک مدنی نشان داد که همدان با فراهم شدن حداقل زیرساختها نیز میتواند در مسیر رشد و افتخارآفرینی در رشته شنا حرکت کند. اکنون اما ادامه این مسیر نیازمند تصمیمی بزرگتر و اجرایی شدن مطالبهای دیرینه است.
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