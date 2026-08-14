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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

عمادی: خدمات پزشکی نباید محدود به بیمارستان و درمانگاه باشد

عمادی: خدمات پزشکی نباید محدود به بیمارستان و درمانگاه باشد

رئیس بیمارستان پوست رازی گفت: معتقدم خدمات پزشکی نباید محدود به بیمارستان و درمانگاه باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیمارستان پوست رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تیم پزشکان جهادی بیمارستان پوست رازی به سرپرستی سیدناصر عمادی، رئیس بیمارستان و پزشک بدون مرز دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف خدمت‌رسانی به ساکنان مناطق کم‌برخوردار، به روستای محروم قاسم‌آباد تهرانچی در محدوده خاورشهر اعزام شد.

در این برنامه، سیدناصر عمادی به همراه علی صادقی‌نیا، طاها شهبازی، سارا معصومی و زهرا سپهوند، ضمن حضور در منطقه، به معاینه و ارائه خدمات پزشکی به ساکنان پرداختند.

حدود ۵۰ نفر از ساکنان منطقه که بیشتر آنان را کودکان تشکیل می‌دادند، در این برنامه مورد معاینه و بررسی پزشکی قرار گرفتند و متناسب با شرایط آنان، خدمات درمانی، توصیه‌های پزشکی و آموزش‌های بهداشتی ارائه شد.

عمادی، در حاشیه این برنامه با تأکید بر ضرورت حضور اجتماعی جامعه پزشکی، گفت: وظیفه و رسالت ما علاوه بر تشخیص و درمان و همچنین آموزش و پژوهش، داشتن یک حضور اجتماعی موفق و پیشرو و ایجاد مهر و محبت در عمق وجود و قلوب جامعه است.

رئیس بیمارستان پوست رازی افزود: اعتقاد عمیق ما این است که خدمات پزشکی نباید محدود به بیمارستان و درمانگاه باشد، بلکه برای گسترش مهر و محبت، عشق و علاقه، وفاداری و تعهد و مردم‌داری، باید در دل روستاها و مناطق محروم، سایه‌به‌سایه همراه و همگام با مردم و نیازمندان باشیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که مردم مناطق کم‌برخوردار، علاوه بر بهره‌مندی از خدمات پزشکی، دوستی، همدلی و همراهی جامعه پزشکی را نیز احساس کنند و از این طریق بتوانیم در مسیر تقویت امید، اعتماد و افتخار به دین، میهن و ایران عزیز گام برداریم.

این برنامه در راستای مسئولیت اجتماعی بیمارستان پوست رازی و استمرار فعالیت‌های جهادی پزشکان این مجموعه و با هدف ارائه خدمات سلامت به اقشار کم‌برخوردار اجرا شد.

کد مطلب 6916066
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • یک پزشک IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
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      پاسخ
      سالی یکبار مناطق محروم رفتن ارزش ندارد بلکه باحقوق 25تومان باید در مناطق محروم مستقر بشوید

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