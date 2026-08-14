به گزارش خبرنگار مهر، در میان شخصیتهای صدر اسلام، نامهایی وجود دارند که اگرچه در منابع تاریخی کمتر از آنان سخن گفته شده، اما زندگیشان سرشار از روایتهای انسانی و درسهای ماندگار است. زید بن حارثه یکی از همین شخصیتهاست؛ نوجوانی که در روزگار رواج بردهداری و مناسبات سخت اجتماعی، سرنوشتش با خانه پیامبر اکرم(ص) پیوند خورد و محبت و کرامت پیامبر، مسیر زندگی او را تغییر داد.
رمان «فرزندخوانده» نوشته مسلم ناصری، با الهام از تاریخ صدر اسلام، به بخشی از زندگی زید بن حارثه، فرزندخوانده رسول خدا(ص)، میپردازد؛ روایتی که اگرچه تمام فرازهای زندگی این شخصیت را دنبال نمیکند، اما به بهانه زندگی او، تصویری از جامعه عربستان پیش از اسلام، فضای مکه در سالهای آغازین بعثت و شیوه رفتار پیامبر اکرم(ص) با انسانها ارائه میدهد.
این اثر تنها بازگویی یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تلاش میکند از دل یک سرگذشت شخصی، مفاهیمی چون محبت، وفاداری، کرامت انسانی و تأثیر رفتار پیامبر(ص) بر دلهای انسانها را روایت کند.
از دل جامعه جاهلی تا خانه پیامبر(ص)
مسلم ناصری در «فرزندخوانده» مخاطب را به سالهایی میبرد که جامعه عربستان با سنتهای سخت و ناعادلانهای مانند بردهداری، جنگهای قبیلهای و بیتوجهی به حقوق بسیاری از انسانها روبهرو بود. در چنین فضایی، زندگی زید بن حارثه آغاز میشود؛ نوجوانی که در جریان اتفاقاتی از خانواده خود جدا شده و به عنوان غلام وارد سرزمین حجاز میشود.
رمان، تصویری از شرایط دشوار آن دوران ارائه میدهد؛ دورانی که انسانها گاهی به عنوان کالا خرید و فروش میشدند و جایگاه اجتماعی افراد به نسب و قبیله وابسته بود. نویسنده با استفاده از جزئیات تاریخی و فضاسازی داستانی، خواننده را به کوچههای مکه و خانههای آن روزگار میبرد تا مخاطب بتواند شرایط زندگی شخصیتها را لمس کند.
زید پس از آنکه به خانه حضرت خدیجه(س) راه پیدا میکند، با ازدواج ایشان با پیامبر اکرم(ص)، وارد خانه رسول خدا(ص) میشود؛ اما آنچه زندگی او را دگرگون میکند، نه تغییر جایگاه اجتماعی، بلکه نوع نگاه پیامبر(ص) به اوست. پیامبر با او همچون انسانی صاحب کرامت رفتار میکند و همین رفتار، پیوندی عمیق میان زید و خانه نبوت ایجاد میکند.
روایتی از «رحمةللعالمین» بودن پیامبر
یکی از محورهای اصلی این رمان، نمایش جلوههایی از شخصیت پیامبر اکرم(ص) در برخورد با دیگران است. ناصری در کنار روایت زندگی زید، به سراغ تصویری انسانی از پیامبر(ص) میرود؛ شخصیتی که پیش از بعثت نیز به امانتداری و صداقت شناخته میشد و پس از بعثت، پیامآور رحمت و مهربانی برای انسانها شد.
در روایت داستان، زمانی که خانواده زید پس از سالها او را پیدا میکنند و برای بازگرداندنش به مکه میآیند، زید با انتخابی دشوار روبهرو میشود؛ انتخاب میان بازگشت به خانواده و ماندن در کنار پیامبری که برای او جایگاه یک پدر را یافته است. او در نهایت زندگی در کنار رسول خدا(ص) را انتخاب میکند؛ انتخابی که نشان میدهد پیوندهای انسانی تنها بر اساس خون و نسب شکل نمیگیرند، بلکه محبت و اعتماد نیز میتوانند انسانها را به یکدیگر نزدیک کنند.
سالها بعد، زید از نخستین کسانی است که به پیامبر ایمان میآورد و در شمار یاران نزدیک ایشان قرار میگیرد. او در ادامه مسیر اسلام، مسئولیتهای مهمی بر عهده میگیرد و سرانجام در جنگ موته به شهادت میرسد.
یکی از ویژگیهای آثار تاریخی مسلم ناصری، توجه او به جزئیات دورهای است که درباره آن مینویسد. او تلاش میکند تاریخ را صرفاً در قالب مجموعهای از اتفاقات خشک روایت نکند، بلکه با بهرهگیری از عناصر داستانی، فضایی زنده برای مخاطب ایجاد کند.
در «فرزندخوانده»، نویسنده با پرداختن به آداب و رسوم، روابط اجتماعی، فضای خانهها و مناسبات قبیلهای آن دوران، تصویری ملموس از جامعه صدر اسلام ارائه میدهد. مخاطب در جریان داستان، تنها با زندگی زید آشنا نمیشود، بلکه بخشی از تاریخ اجتماعی عربستان را نیز مشاهده میکند.
فضاسازی دقیق نویسنده باعث شده است خواننده بتواند از کوچههای مکه عبور کند، وارد خانه پیامبر(ص) شود و روابط میان شخصیتهای آن دوره را از نزدیک دنبال کند. این ویژگی، رمان را از یک بازگویی ساده تاریخی جدا کرده و به اثری داستانی تبدیل کرده است که مخاطب را با خود همراه میکند.
روایتی از انتخابی که مسیر یک زندگی را تغییر داد
یکی از نقاط مهم داستان «فرزندخوانده»، لحظهای است که خانواده زید پس از سالها جستوجو او را پیدا میکنند. پدر زید که دلتنگ فرزندش است، برای بازگرداندن او راهی مکه میشود؛ اما این دیدار به جای آنکه پایان دوری باشد، آغاز یک انتخاب بزرگ برای زید است.
او که سالها در کنار پیامبر اکرم(ص) زندگی کرده و محبت و احترام را تجربه کرده است، حاضر نمیشود این خانه را ترک کند. این انتخاب، یکی از مهمترین بخشهای زندگی زید بن حارثه است؛ انتخابی که نشان میدهد رابطه او با پیامبر تنها رابطهای میان یک سرپرست و فرد تحت حمایت او نبود، بلکه پیوندی عمیق از جنس اعتماد، محبت و دلبستگی شکل گرفته بود.
ناصری در این بخش از داستان تلاش میکند بدون فاصله گرفتن از فضای تاریخی، جنبههای انسانی ماجرا را برجسته کند. زید نوجوانی است که در میان دو تعلق قرار گرفته؛ از یک سو خانوادهای که سالها انتظار بازگشت او را کشیدهاند و از سوی دیگر خانهای که در آن معنای دیگری از زندگی را تجربه کرده است.
این موقعیت داستانی، به نویسنده اجازه میدهد تا یکی از مهمترین ویژگیهای سیره پیامبر(ص) یعنی توجه به کرامت انسانها را به تصویر بکشد؛ اینکه چگونه رفتار انسانی و محبتآمیز میتواند حتی در شرایطی سخت، پیوندهایی عمیقتر از روابط ظاهری ایجاد کند.
وقتی تاریخ از پشت دیوارهای خانهها روایت میشود
«فرزندخوانده» تنها روایت یک شخصیت تاریخی نیست؛ این رمان تلاشی است برای نشان دادن زندگی روزمره مردمانی که در آغاز اسلام میزیستند. نویسنده در بخشهای مختلف کتاب، مخاطب را با فضای اجتماعی آن دوره همراه میکند؛ از رسمهای قبیلهای و مناسبات اقتصادی گرفته تا نگاه جامعه به بردگان و جایگاه افراد در ساختار اجتماعی آن زمان.
یکی از ویژگیهای قابل توجه اثر، شیوه انتقال اطلاعات تاریخی است. ناصری تلاش نکرده است تاریخ را در قالب توضیحات مستقیم و طولانی به مخاطب ارائه کند، بلکه اطلاعات تاریخی را در دل داستان و رفتار شخصیتها جای داده است. به همین دلیل، مخاطب همزمان با دنبال کردن ماجرای زید، تصویری از جامعه عربستان پیش از اسلام و سالهای نخست ظهور اسلام به دست میآورد.
نویسنده با انتخاب زاویه دید داستانی، فضایی ایجاد کرده که خواننده احساس میکند تنها ناظر وقایع نیست، بلکه همراه شخصیتها در متن اتفاقات حضور دارد. توصیف بازارهای مکه، خانههای آن روزگار و روابط میان افراد، به شکلگیری این فضای تاریخی کمک کرده است.
اگرچه محور اصلی داستان، زندگی زید بن حارثه است، اما حضور پیامبر اکرم(ص) در سراسر روایت، به اثر ابعادی فراتر از یک زندگینامه تاریخی میدهد. نویسنده تلاش کرده است بخشی از ویژگیهای شخصیتی پیامبر(ص) را از نگاه انسانی و داستانی نشان دهد؛ پیامبری که رفتار او پیش از سخنانش، انسانها را جذب میکرد.
در این رمان، زید نمادی از انسانهایی است که در مواجهه با محبت و حقیقت، مسیر تازهای برای زندگی خود انتخاب میکنند. او از کودکی که درگیر شرایط سخت اجتماعی است، به شخصیتی اثرگذار در تاریخ اسلام تبدیل میشود؛ فردی که ایمان، وفاداری و مسئولیتپذیری را در کنار پیامبر تجربه میکند و در نهایت جان خود را در مسیر اعتقاداتش فدا میکند.
زید بن حارثه بعدها از نخستین ایمانآورندگان به پیامبر(ص) شد و جایگاهی ویژه میان یاران رسول خدا یافت. او در جنگ موته فرماندهی سپاه اسلام را بر عهده داشت و به شهادت رسید؛ پایانی که مسیر زندگی او را به یکی از روایتهای ماندگار صدر اسلام تبدیل کرد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
مردی که افسار اسبش را در دست داشت، دستان زید را گرفت و گفت: «ناخنهایش را نگاه کن. درست شبیه پنجههای پدرش حارثه است. اگر ۱۰ سال دیگر بگذرد و این پسر مرد شود، من اشتباه نمیکنم که کیست». رو به آهنگر کرد و با اندوه ادامه داد: «کاش میدانستی در نبود این پسر، پدرش چهها کشیده! بیچاره روز و شب ندارد و الآن هم به گمانم به دنبالش به سوی سرزمین حیره رفته؛ یعنی دشت و بیابانی نیست که حارثه بیچاره نگشته باشد به دنبال این پسر!
کتاب«فرزندخوانده» نوشته مسلم ناصری در ۲۷۲صفحه از سوی نشر معارف منتشر شده است.
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