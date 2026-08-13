به گزارش خبرگزاری مهر، «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ مجموعه گستردهای از ابزارهای دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را برای اعمال فشار بر ایران در اختیار دارد.
وی مدعی شد که هدف نخست آمریکا در شرایط کنونی، تضمین تداوم تأمین انرژی اقتصاد جهانی و هدف دوم، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
ونس در ادامه ادعاهایش افزود: ایران ذاتا غیر قابل پیش بینی است؛ زیرا خود ایرانی ها غیر قابل پیش بینی هستند و گاهی به تعهدات خود عمل نمی کنند.
معاون رئیسجمهور آمریکا با متهم کردن ایران به پایبند نبودن به توافقات گفت: بازگشت ثبات به تنگه هرمز میتواند به ثبات قیمت نفت و گاز برای شهروندان آمریکایی کمک کند.
ونس همچنین مدعی شد که واشنگتن ابزارهایی در اختیار دارد که میتواند از آنها برای وادار کردن ایران به برداشتن گامهای عملی استفاده کند.
وی با اشاره به بحران انرژی در آمریکا اظهار داشت: تمرکز دولت ترامپ بر بخش انرژی است تا اطمینان حاصل شود شهروندان آمریکایی توان پرداخت هزینههای نفت و گاز را دارند.
ادعای تکراری مقامات آمریکا درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای در حالی مطرح میشود که مقامات کشورمان بارها اعلام کردهاند که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود.
از سوی دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنهای (ره) نیز در فتوایی مهم، ساخت سلاح هستهای را حرام اعلام کرده بودند.
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