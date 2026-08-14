تداوم ناپایداری جوی و افزایش بادهای جنوب شرقی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزهنژاد رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به آخرین پیشبینیهای جوی، دریایی و دمایی استان اظهار کرد: امروز جمعه بیست و سوم مردادماه، افزایش بادهای جنوب شرقی در مناطق دریایی هرمزگان و طی ساعات بعدازظهر و شب، تداوم ناپایداری جوی در ارتفاعات و مناطق مستعد استان مورد انتظار است.
وی افزود: آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر نیز مه صبحگاهی و غبار محلی پیشبینی میشود. در ساعات بعدازظهر و شب، در ارتفاعات و برخی نقاط مستعد، رشد ابر، رگبار تابستانه باران، رعد و برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای رخ خواهد داد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط مرکزی استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش لحظهای سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان و گردشگران گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعد و برق، از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: دریا تا ساعات بعدازظهر، بهویژه در دریای عمان و تنگه هرمز، با افزایش بادهای جنوب شرقی متلاطم پیشبینی میشود و بیشینه سرعت وزش باد در شرق تنگه هرمز به حدود ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر روز شنبه نیز خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش سرعت بادهای جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم خواهد شد و توصیه میشود شناورهای سبک و صیادی در این ساعات از تردد خودداری کنند.
حمزهنژاد اضافه کرد: از روز یکشنبه افزایش بادهای جنوب شرقی و متلاطم شدن دریا ابتدا در دریای عمان و تنگه هرمز و سپس در خلیج فارس پیشبینی میشود و لازم است فعالان دریایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت دمایی استان گفت: طی امروز ضمن ماندگاری هوای گرم، نوسانات دمایی تغییر قابل توجهی نخواهد داشت و طی روزهای شنبه و یکشنبه نیز افزایش موقتی دمای بیشینه، بهویژه در مناطق شرقی استان پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان در پایان توصیه کرد: شهروندان از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، بهویژه در ساعات ظهر، اجتناب کرده و با توجه به تداوم گرما، مصرف بهینه حاملهای انرژی را در دستور کار قرار دهند.
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