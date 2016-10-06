۹۰ درصد واحدهای تولیدی شهرک های صنعتی کهگیلویه بزرگ تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، عدل هاشمی پور عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان کهگیلویه که با حضور علی لاریجانی برگزار شد،گفت: پروژه‌های اقتصادی نیمه تمام و راکد بزرگی در این شهرستان ها وجود دارد که به طور حتم با نگاه ویژه مجلس برای رفع موانع اجرایی شدن این پروژه‌ها شاهد کاهش بیکاری در استان خواهیم بود.

وی با اشاره به پروژه پتروشیمی دهدشت گفت: ۱۱ سال است که این پروژه کلنگ زنی شده ولی متاسفانه پیشرفت چندانی ندارد.

نماینده شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده بیان کرد: امیدوارم پروژه جاده پاتاوه به دهدشت هر چه سریعتر به بهره‌برداری برسد تا این دغدغه چندین ساله مردم برطرف و شهرستان‌های کهگیلویه بزرگ از بن بست خارج شود.

وی در پایان از لاریجانی خواست در جلسه مشترک در تهران هر چه سریع تر به مشکلات شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، بهمئی و لنده بپردازند.